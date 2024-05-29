憂懷孕歧視勞基法修法保留 勞部3個月內提評估報告　

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聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣面臨少子化，立委提案修法勞動基準法，提出延長產假四周、增訂有薪流產假等，今於立院衛環委員會進行逐條審查。但因尚未展開企業諮詢、跨部會協調等，立委決議相關提案全數保留、擇期再審。本報資料照片
台灣面臨少子化，立委提案修法勞動基準法，提出延長產假四周、增訂有薪流產假等，今於立院衛環委員會進行逐條審查。但因尚未展開企業諮詢、跨部會協調等，立委決議相關提案全數保留、擇期再審。本報資料照片

台灣面臨少子化，立委提案修法勞動基準法，提出延長產假四周、增訂有薪流產假等，今於立院衛環委員會進行逐條審查。但因尚未展開企業諮詢、跨部會協調等，立委決議相關提案全數保留、擇期再審。勞動部何佩珊承諾，一個月內內召開相關諮詢會議，三個月內提出評估報告與相關配套方案。

針對有薪流產假部分，立委黃秀芳指出，薪資部分是企業出、還是勞動部以基金因應，必須有更詳細的資料再討論。立委林淑芬則說，目前性別平等工作法對於流產假是「有假無薪」、勞基法是半薪，有薪流產假是要在性別平等工作法修法、還是在勞基法修，也必須再討論。

針對延長產假從8周到12周，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，產假延長四周、等於增加一個月的薪資，估計一年會對企業增加29億成本，擔心婦女因此遭受「懷孕歧視」。相關提案資方和雇主反應不一，希望多一點意見蒐集。

衛環委員會召委王育敏表示，延長女性產假是多年議題，如今時代改變必須有新的做法，尤其台灣面臨少子化。她表示，增加產假已經討論四年以上，連續兩屆會期都沒過，希望勞動部不要再原地踏步，必須趕快跟社會溝通，找到大家可以接受的方法，而不是「虛應故事」、給委員會交代。

立委林月琴表示，勞動部必須找小型微型企業開諮詢會議，以幼兒園為例，老師請3個月的產假便可能有營運問題。立委黃秀芳也擔心社福團體因產假拉長造成的缺工問題。但立委萬美玲表示，國際上的產假多在10周以上，為何只有台灣會出現問題？

勞動部長何佩珊表示，勞工增加產假是必須跨部會處理的事情，不同產業因應產假延長會有不同問題，「各種民怨你想不到」，不只教育部必須參加，交通部等各部會都必須一起討論。她承諾一個月召開相關產業諮詢會議、三個月內提出評估報告、相關配套方案。

何佩珊 勞動部 薪資

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