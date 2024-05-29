學生不專心罰寫千次變文字獄 醫：恐造成這三大影響

基隆市一名家長向基隆市議員曾怡芳陳情，孩子因上課不專心，被老師罰寫「一千遍」文字，老師遭批評過度管教，讓學生陷入「文字牢籠」。台安醫院精神科主治醫師許正典表示，過量的處罰方式會扼殺孩子學習欲望，身心受影響。

基隆市議員曾怡芳於市議會質詢市長謝國樑，提及接獲市民陳情，學校老師要求不專心的學生抄寫一千遍「我會用腦思考，用智慧判斷事情究竟該不該做」、「按時完成回家作業是盡責的表現」字句，但抄寫道最後學生的字體愈來愈歪斜凌亂，且令學生寫到手軟。謝國樑當下有感而發回應，「小時候也有受過傷害」，罰寫內容要合理、可行。

許正典說，任何事情都不能過猶不及，老師的初心是想透過罰寫讓學生專注、把寫作業當成責任，但如果處罰方式超過體力、心智所能負荷，只會招來反效果。罰寫「量」應「適當」，懲罰性抄寫超過孩子所能承受的壓力時，恐會造成三大影響，學習影響、情緒影響、關係影響。

許正典說，以基隆的個案為例，罰寫千遍已經是一種折磨，孩子心生排斥，會更加厭惡書寫，進而討厭上學，影響學習熱忱；在崩潰的情緒下罰寫千遍之後，一寫字就焦慮不安，易產生逃避抗拒，甚至有害怕、焦慮和憂鬱等現象；不服從老師的教導、對老師有「權威畏懼症」，可能過度敏感而增加師生衝突，升上國中、高中、大學，陰影仍在。

許正典提到，學生被老師處罰，可能招到同儕嘲笑，變成另一種霸凌行為，即使出於善意的教學矯正，造成傷害就該立即停止。在平衡拿捏之間，一定要視孩子的耐受度、抗壓性，先衡量是否可能會造成身心傷害。

台北市語言治療師公會理事長李家汎表示，適量的罰寫被視為教師正向管教的一種方式，也是一種期望學生重複後記得學習內容的練習方法。但罰寫過量超過負荷，就會變為一種讓學生害怕或恐懼的形式，甚至被視為體罰。

超過孩子身心負荷的罰寫，並無助於培養自動自發的習慣，每個孩子的個性不同，在意的學習重點也不相同。李家汎建議，可依據孩子的個性選擇管教方式，例如選擇需要思考性的書籍閱讀或是題目作為書寫練習，取代懲罰性的抄寫，也讓孩子主動投入練習中。