男童花生過敏呼吸困難三度就醫 醫提醒食物過敏4大症狀

幼兒園男童花生過敏3度送醫！醫師指出，帶殼類海鮮及花生過敏者，比較會終生存在過敏反應，僅約5分之1的花生過敏者會產生耐受性，如食用到而產生過敏反應時，則需立即就醫接受進一步藥物治療，常見症狀則包含呼吸困難、聲音沙啞、腹痛、嘔吐、意識不清、活動力不佳等，整體可分為皮膚、腸胃道、呼吸道與心血管等4大類，有時病程相當快速，半小時內就從皮膚症狀，發展為低血壓等心血管症狀。

林口長庚團隊今公布最新「台灣食物過敏大調查」，調查發現不論在哪個年齡層，過敏原第一名都是「甲殼類海鮮」，國小學童第二名至第五名為花生、雞蛋、水果、牛奶，林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主任蘇冠文說，國人的過敏原以塵蟎為大宗，但3歲以前的小朋友，則以牛奶與雞蛋為多。

蘇冠文表示，曾有名幼兒園男童，因花生過敏3度就醫，其中1次更是嚴重到需要送急診，症狀為呼吸困難、眼睛和嘴巴腫脹等症狀，前2次症狀輕微到診所就醫，提醒出現喉嚨聲音沙啞、腹痛嘔吐、意識及活力不佳等症狀，應到急診就醫，出現全身性嚴重過敏反應，要特別留意。

蘇冠文說，食物過敏症狀，大致可分為最常見的急性蕁麻疹、濕疹、或是血管性水腫等「皮膚症狀」；腹瀉以及嘔吐、肚子痛、口腔搔癢感、口腔黏膜水腫等「腸胃道症狀」；流鼻水、打噴嚏、喉嚨不適、氣喘、呼吸困難等「呼吸道症狀」；少見但嚴重的心律不整、低血壓、昏厥等「心血管症狀」。

有些家長會替孩子做「過敏原檢測」，蘇冠文建議，通常年紀太小的孩子，可能因為還未曾接觸過敏原，導致出現「偽陰性」，且抽血也有難度，如要檢測，可在年紀大一點，有出現過敏症狀時再檢測；2歲前的幼兒如已有明顯食物過敏症狀，就可以進行檢測，只要能抽血即可，鼓勵家長在讓孩子嘗試任何新食品前，每次都要少量漸進，3至5天沒問題再添加。

衛福部食藥署在109年調整「食品過敏原標示規定」，市售包裝產品含有甲殼類、芒果、花生、牛奶／羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類等及其製品，以及使用亞硫酸鹽類等終產品其二氧化硫殘留量每公斤10毫克以上者等11項，均須在產品的容器或外包裝上，顯著標示含有致過敏性內容物名稱的相關醒語資訊。

食藥署副署長林金富說，110年至112年，每年各抽樣100件市售包裝產品，共34件不符合規定，不合格率11.3%，前3名為海鮮類有10件、大豆類有9件、花生類有3件，業者如未依規定完整標示，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；標示不實者，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，違規業者已由地方衛生局裁處。