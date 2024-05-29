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福建踩線團6月10日赴馬祖 觀光署：陸委會已核准

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

大陸先前宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，近日傳出福建旅遊業者6月將赴馬祖辦理踩線團。觀光署長周永暉今表示，陸委會已核准6月10日的福建採線團，非官方邀請，目前沒有特別向觀光署提出協助需求。

兩岸觀光開放進展停滯，大陸文旅部4月28日表示，將率先開放福建民眾到馬祖旅遊。大陸國台辦近日又表示，福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察。外傳中國福建福州的旅遊業者預計6月赴馬祖踩線。

周永暉表示，陸委會已核准6月10日的福建採線團，目前他們沒有特別向觀光署提出協助需求，就用常態進行。馬祖國家風景區管理處也說，此行程是地方協會對協會，未知會管理處提供協助。

至於6月後的禁團令何時宣布解除？周永暉則說，6月前一定會宣布方案，目前還在跨部會協商中。

周永暉 福建 馬祖

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