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長時間用3C乾眼症患者增 中醫針灸穴位搭藥飲改善

中央社／ 花蓮縣29日電

36歲陳小姐因工作長時間使用3C產品，眼睛乾癢、眼周肌肉緊繃，有時還會出現分泌物，平日雖補充人工淚液卻未見改善而求助中醫，透過針灸刺激穴位及搭配中藥飲，症狀改善。

門諾醫院今天發布訊息表示，現代人因重度使用3C產品，乾眼症問題日益嚴重，除西醫治療外，中醫師程良雯表示，透過針灸、穴位按摩及中醫食療、茶飲等方式，也能改善乾眼症不適症狀。

程良雯說明，造成乾眼症主要原因可分為2大類，比較常見的是「肝腎水不足」，另一種為「發炎型」；另外，眼睛表面淚膜分泌不穩定，也會促發乾眼症發生率。

程良雯指出，為增加淚膜穩定性，中醫科運用針灸治療達到解熱功效，緩解眼睛周圍肌肉緊繃情形，透過眼睛周圍的攢竹、絲竹空、太陽穴等穴位進行針灸療程；1週2至3次針灸，約1個月療程，對於常見的眼睛乾澀、酸癢、畏光、怕風、不自覺流淚等症狀，可以得到顯著改善。

除透過中醫針灸治療，程良雯也提供自行按摩的穴道位置，讓民眾在家就可以DIY。她說，民眾可選擇位於眉頭處的「攢竹穴」進行輕揉按壓，不僅可讓眼睛周圍緊繃肌肉獲得舒緩，還可達到疏風明目效果；在中藥材選擇上，一般民眾也可選用枸杞、菊花等溫和藥材，清熱解毒，疏通散熱，有助預防及改善乾眼症不舒服感受。

程良雯說，乾眼症不再是中老年人專屬問題，年輕人大量使用平板電腦、智慧型手機等3C產品，以及長期不良坐姿影響導致肩頸筋絡阻滯，造成眼睛乾澀、疲勞、紅腫等症狀；除了提醒民眾有症狀應提早就醫外，乾眼症患者應減少長時間使用電子產品，並養成良好生活習慣及保持良好坐姿，才能避免症狀惡化，讓治療發揮更好功效。

中醫 乾眼症 針灸

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