遠東百貨端午粽夏PK 海陸較奢華

遠東百貨總經理徐雪芳(中)和營運長林彰豐(左)、超市餐飲部協理陳佑任(右)嚴選《端午節禮品首選》商品，陪伴消費者度過端午佳節。 圖／遠東百貨 提供

重視年節禮品選品的遠東百貨徐雪芳總經理，領軍經營團隊嚴選飄香美粽、伴手好禮、精緻甜品，經典保留再進化、口碑推薦必網羅，《端午節禮品首選》方便企業行號大宗採購，送禮自用一站購足，嘗到粽葉飄香美味好粽，過個歡喜端午佳節。

綜覽2024年端午名粽，山珍海味都在裡面，推薦寒舍集團米其林星級麻油海味粽、晶華酒店冠軍粽香禮盒、台北福華大飯店端陽飄香粽禮盒、富錦樹台菜香檳星級珍鮑干貝粽。

遠百獨家 台南遠東香格里拉/FED紫編端午禮袋

禮袋內含麻油松阪豬肉粽2顆、家鄉南部粽1顆、松茸野米素粽1顆、蛋黃臘味粽1顆。主廚團隊嚴選用清香粽葉，內餡包覆長糯米、台灣松阪豬、栗子、臘腸、鹹蛋黃等料理，完美將食材精華與松阪豬、鹹蛋黃融合，用料澎湃，在地台南味麻油松阪豬肉粽每一口都能嘗到鮮香滋味。5顆與醉月經典剁椒醬1罐建議售價1,688元，附上編織設計款的保冷提袋，冷凍保存60天。

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寒舍集團/米其林星級麻油海味粽

特選日本生食級干貝與南非鮑魚入粽，去骨雞腿以黑麻油、薑片煸炒後使糯米軟沁入麻油清香，再加入肉質鮮美彈牙的松葉蟹肉、流沙蟹黃與頂級上等花膠，淡淡酒香與海味的結合齒頰留香。300g 6入建議售價6,888元，退冰後冷藏保存3天，冷凍保存至113年8月1日。

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晶華酒店/冠軍粽香禮盒

主廚將歷年榮獲媒體評比的常勝粽集結成老工夫、老味道的傳統好味晶華粽香禮盒。包含冠軍鮑粽300g、松露和牛粽160g、綠竹筍鮮肉粽140g、八寶芋泥粽150g、紫米豆沙粽140g5入建議售價1,780元，冷凍保存30天。

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台北福華大飯店/端陽飄香粽禮盒

由江南春主廚劉宜嘉精心研製2024年全新上市新品黃金鮑魚粽，歷久經典御品八鮮粽及XO醬海味粽，造就蘊含豐饒鮮味的頂級系列「端陽飄香粽禮盒」，海陸交縱味蕾的食感旅行，口口是驚喜、各個有特色，經典與創新並撞出令人一嘗上癮，久久未能忘懷的獨特味道。8入建議售價2,188元，冷凍保存60天。

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富錦樹台菜香檳/星級珍鮑干貝粽

端午佳節的米其林饗宴，富錦樹台菜香檳主廚嚴選鮑魚、北海道干貝、台灣野生烏魚子相融合。精選優質香栗入口香甜細密，厚實飽滿埔里香菇，搭配東坡肉的豐腴與彰化鹹蛋黃的細膩，更顯香醇滋味。主廚私房配方拌炒入特選糯米中，奢華鮮味與粽葉清香帶來豐富味蕾層次及Q彈米粒口感。星級珍鮑干貝粽禮盒5入建議售價1,980元、贈送品牌保冷袋一個，冷凍保存180天

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品香肉粽/八寶肉粽

創立於1983年的「品香肉粽」獲獎無數，選用特定月份的頂級長糯米，揉合南、北部粽作法，將爆香的蝦米、紅蔥及獨家配方與糯米拌和調味後，使用麻竹葉、竹葉、桂竹蘀等三層葉子手工包製高壓蒸氣悶煮，每一粒均散發出獨特的古早肉粽香味，米粒香Q、紮實不油膩，390g大份量搭配豐富的八種內餡，口感層次更多元。每盒3入建議售價556元，冷藏保存7天、冷凍保存6個月。

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養心茶樓/松茸八寶素鹹粽、紫米蓮子豆沙粽

努力讓吃素變得更美好的養心茶樓，聘請五星級飯店大廚團隊，跳脫味道的框架讓味道有了無限可能。松茸八寶素鹹粽禮盒6入建議售價720元、紫米蓮子豆沙粽禮盒6入建議售價600元，冷凍保存3個月。

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陽明春天/嚴選素粽禮盒

陽明春天堅持純手工製作，經典香菇栗子粽嚴選在地食材北港綿密花生、埔里碩大香菇及鮮甜栗子入粽，Q彈糯米與鮮甜栗子及清香粽葉的氣味融合。精選五穀栗子粽，搭配五穀米與鮮甜栗子入粽多層次口感，兩種口味滿足味蕾。嚴選素粽禮盒包含經典香菇栗子粽180g 3入、五穀栗子粽180g 4入，7入建議售價588元，冷凍保存12個月。

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遠百獨家 膳馨民間創作料理/紅藜珍菇養生粽

嚴選品質優良的糯米，經獨家秘方、多年傳承經驗調味，米粒皆手工拌炒至半熟，加上各種豐富菇類入餡，以水煮糯米至熟透而成。從嚴選省產紅藜、香菇、杏鮑菇、茶樹菇、佐以粒粒飽滿的蓮子，用料豐富、口味道地。180g5入建議售價625元，冷凍保存6個月。

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好日子大師茶/正宗德化瓷朕杯沖茶組

在國際獲得高度認可的台灣頂級好茶品牌-好日子大師茶，天然的茶葉除了搭配好水以外還需要有更適合激發出茶葉活性的容器，好日子推出如朕親臨『朕杯』與鳳凰來儀『鳳杯』，使用能夠完美激發茶葉活性的德化瓷來入窯製作，請出50年手畫經驗老師傅考究皇室圖騰，延伸出皇室尊貴的祝福與滿滿的儀式感，建議售價880元/1入。

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半島精品店/嚐味可可風味夾心餅乾禮盒

220g嚐味可可風味夾心餅乾禮盒建議售價2,480元，常溫保存到2024年7月2日。

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2024《端午節禮品首選》專刊即日起到6月16日在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在4樓專櫃)。購買專刊好禮持HAPPY GO卡消費滿888元以上即送100元美食餐飲抵用券乙張，購買兩件以上可享95折優惠。服務專線：

遠百信義A13 02-77500888 分機8222

板橋大遠百02-77054205 分機8802

板橋中山店02-89525678 分機8275

遠百桃園店03-3359811 分機3302

遠百竹北百03-6223168 分機3582

新竹大遠百03-5233121 分機6502

台中大遠百04-37022168 分機3222

遠百嘉義店05-2365137 分機8230

台南大遠百06-2098999 分機6606

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遠百花蓮店03-8355588 分機8860