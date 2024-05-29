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台灣食物過敏大調查出爐「這2類」食物過敏恐困擾終生

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主任蘇冠文（右）說，食物過敏的小朋友，可能因此產生厭食，導致營養不足、體重不足等狀況。記者賴昀岫／攝影
林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主任蘇冠文（右）說，食物過敏的小朋友，可能因此產生厭食，導致營養不足、體重不足等狀況。記者賴昀岫／攝影

台灣食物過敏逐年增加，根據統計，兒童與成人盛行率分別增加約1.3至2倍，且不論哪個年齡層，蝦、蟹等「有殼海鮮」都是過敏原冠軍，醫師指出，花生在國小學童中，屬於第二多的過敏原，家長須特別留意。整體而言，帶殼類海鮮及花生過敏者，比較會終身存在過敏反應，僅約5分之1的花生過敏者，會產生耐受性。

衛福部食藥署今天公布，「台灣食物過敏大調查」結果，林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主任蘇冠文說，國際上約每10年進行調查，並設定抽樣範圍與形式等，這份調查是在2017年10月至11月間進行的問卷調查，抽樣1萬6800份中，成人約佔9000份，國中和國小學童則各有3900份左右，國中生自行填寫，其餘則由成人填寫。

蘇冠文指出，不論在哪個年齡層，過敏原第一名都是「有殼海鮮」，國小學童第二名至第五名為花生、雞蛋、水果、牛奶：國中生第二到五名為魚、花生、雞蛋、牛奶；成人第二到五名則為魚、花生、水果、牛奶，水果未在國中學生族群上榜，可能因為學生在填寫時，忘了自己對其過敏或漏填。

台灣食物過敏逐年增加，且生活影響巨大，在4至18歲族群，從2006年的7.7%增至10.4%、19歲以上則從6.4%增為12.5%。蘇冠文表示，食物過敏的小朋友，可能因此產生厭食，導致營養不足、體重不足等狀況；對於心裡層面也會導致焦慮，食物果敏族群會不敢在外用餐，除了覺得告知過敏原很麻煩，也擔心引發過敏需要就醫。

過去花生、堅果過敏，多發生於出生在國外的台灣小孩，但近年發現，本土出生的小孩也有增加趨勢，蘇冠文說，過去30年間，這個情形在各國增加2至5倍，目前全球都在研究，但究竟是哪個環境因素導致食物過敏增加，目前尚未有明確的答案。

蘇冠文表示，牛奶與雞蛋的過敏反應會隨著年齡降低，有2分之1的過敏者，在5至7歲後會產生耐受性，食用後產生過敏症狀的機會減少；帶殼類海鮮及花生過敏者，則比較會終身存在過敏反應，僅約5分之1的花生過敏者，會產生耐受性。

有殼海鮮在各年齡層均為過敏原冠軍。圖／食藥署提供
有殼海鮮在各年齡層均為過敏原冠軍。圖／食藥署提供
台灣食物過敏逐年增加。圖／食藥署提供
台灣食物過敏逐年增加。圖／食藥署提供

海鮮 牛奶 過敏原

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