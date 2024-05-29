整箱芒果「NG」一半！苦主不敢請客人吃 網教：不能直接冰

有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上貼出一組照片並發文表示，他上周六在果菜市場買了一箱愛文芒果，回家直接冰起來，昨天切開後才發現，切了12顆有一半以上都爛掉了！他不解為何會這樣？於是上網詢問：「有人可以幫忙解答嗎？」照片曝光，立即引發網友熱議。

從照片中可見，切開後的芒果呈現出軟爛的樣子，看起來根本不能吃。原PO無奈表示，因為家裡來了客人，還有小朋友想吃，沒想到一切開會這樣，整個心情很不好，也不敢拿出去請客人吃，感到很無言。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「天啊！虧大了」、「買整箱便宜、但風險大」、「都過了那麼多天了，只能自行承擔」、「爛的，自認倒楣」、「菓蠅叮過，表面上仔細看還是看得到」、「梅雨季節水果容易水傷」、「看來不敢買整箱了」。

有經驗的網友回應「今天宜蘭市場有在賣20-24顆，10斤350，擔心整箱有爛可以檢查，也可以買零秤的，一斤也才39」、「我不買整箱的，好的壞的全部放一起，雖說是有便宜，但是便宜沒多少」。

還有網友建議原PO「拿去退」、「可以載回去給店家，他們通常都願意處理喔」、「買到不能直接冰，採收當天算三天後才能冰，你那種樣子的叫NG」。