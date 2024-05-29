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立委要求設動保警察增動保力道 農業部允3個月內提專案

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
動保員長期被指編制不足，立委認為，除非虐待動物致死或使其產生無法恢復之重傷才有刑責，顯見動物保護力道嚴重不足，要求設立動保警察制度。聯合報系資料照
動保員長期被指編制不足，立委認為，除非虐待動物致死或使其產生無法恢復之重傷才有刑責，顯見動物保護力道嚴重不足，要求設立動保警察制度。聯合報系資料照

動保員長期被指編制不足，有立委指出，除非虐待動物致死或使其產生無法恢復之重傷才有刑責，顯見動物保護力道嚴重不足，要求設立動保警察制度。農業部長陳駿季承諾，3個月內提出動保警察專案來研討。

今年3月1日民進黨立委郭昱晴在立法院質詢時已針對動保議題提出關切，並建議設立動保警察。時任內政部長林右昌回應，農業部已針對「動保法」研議修法賦予動檢員部分警察權，警政署將全力配合農業部政策。

陳駿季今天於立法院經濟委員會列席報告業務概況，業務報告提到，為提升動物保護與寵物管理，持續協助地方政府動保工作人力不足及異動頻繁，針對資源較不足的農業縣為輔導重點，2024年規劃續（新）聘154名，以發展穩定及多元專業領域的動物保護體系。

國民黨立委楊瓊瓔表示，動保員編制確實長期不足，根據現行「動保法」規定，除非虐待動物致死或是造成無法恢復的重傷才有刑責，否則只有行政處分根本不痛不癢，設立動保警察制度實在有必要，大法官釋字第588號以及「動保法」規定，動檢員的主管機關是農業部，要求儘速辦理設立動保警察制度的專案來研討。

陳駿季表示，動保警察和內政部討論相當多，但因為警察本身已有許多勤務在身，在和內政部還沒定案前，希望透過「動保法」修法賦予部分警察職權，承諾3個月內提出專案來研討。

動保法 警察 農業部

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