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出境大廳漏水國門漏氣 小港機場：已編5800萬做防水

中央社／ 高雄29日電

高雄昨天大雨造成高雄國際機場多處漏水，為避免地板濕滑，出境大廳擺水桶、鋪紙板，有旅客抱怨有損國門形象；高雄機場表示，今年已編列5800萬元做防水工程，目前正在規劃設計階段。

高雄等多縣市昨天因鋒面通過出現豪雨，有旅客昨天在高雄國際機場出境大廳看到多處擺上水桶、紙板接水；戶外通道更以紙箱透套上塑膠袋接漏水，為避免旅客誤以為是垃圾桶，還貼上「勿丟垃圾」手寫牌。

不少旅客都表示，小港機場漏水多年都無法解決，堂堂國際機場擺了一堆水桶、紙箱，實在有礙國門觀瞻。

高雄機場透過訊息回應，高雄站今年已編列新台幣5800萬元預算，要進行國際航廈防水工程，目前進度正在規劃設計作業，今天也會在天候條件允許下，先緊急處理漏水問題；對於造成旅客、駐站單位不便，相當抱歉。

高雄機場也說明，小港航廈啟用近30年，漏水情況已有3年左右，漏水較嚴重地方是3樓出境大廳郵局旁，近來23號空橋前走道都有做防漏處理，但仍無法徹底解決漏水問題，今年編列預算盼能有效改善。

小港機場 漏水

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