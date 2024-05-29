板橋車站商場由Global Mall獲續營 冠誠優先定約6年

「板橋車站促參商場促進民間參與整建營運案」是Global Mall與台鐵合作的首間車站型購物中心，原契約年期為16年，因契約將於2025年3月底屆期，台鐵公司依促參法及契約相關規定，並按冠誠公司歷年營運績效評定結果，其符合優先定約申請資格，已完成優先定約的議約程序，並完成契約簽約及公證作業，定約期間為期6年。

「板橋車站促參商場促進民間參與整建營運案」具備五鐵共構優勢，於2010年開幕，商場包括B1、1樓、2樓、24樓及25樓，佔地超過7000坪。此促參案歷經民間機構冠誠生活股份有限公司多年的營運，鎖定通勤上班族、商務客及周遭社區住戶，提供到站就到店，各式日常生活所需。

台鐵公司表示，板橋車站促參商場案原契約年期為16年，因契約將於2025年3月底屆期，台鐵公司依促參法及契約相關規定，並按冠誠公司歷年營運績效評定結果，其符合優先定約申請資格，定約期間為期6年。

台鐵公司指出，今年1月1日改制後，積極推動相關促參案或土地開發案，目前正推動鳳山車站開發大樓ROT案，下半年將持續推動高雄車站商業大樓、台中市復興路、台北市安東街、基隆市光明街及高雄市自立路等土地開發案，盼透過車站及周邊土地開發，提升都市機能，帶動周邊經濟活動興起，成為區域生活、經濟及商業中心。