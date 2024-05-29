核電停機有用電缺口 立委指綠能補不上且發電價格貴3倍

重啟核電議題討論不斷，國民黨立委洪孟楷質疑，若依照2025非核家園方向，且核三廠依期程停機後，台灣將出現3.1％能源缺口，加上台灣AI高科技競爭趨勢，用電量也將增加，再生能源發展緩慢，台灣用電缺口恐無法補足；經濟部表示，每年都有用電規畫，將以火力發電及再生能源補足用電缺口。

立法院教育及文化委員會邀請核安會主委陳東陽及經濟部次長列席就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規畫」進行專案報告，並備質詢。

洪孟楷指出，過去前總統蔡英文把非核家園當作神主牌，但賴清德總統就職演說時卻沒提到非核家園，產業界如和碩董事長童子賢認為核能是淨零因素，主張核二、核三廠延役，政府是否確定重啟核能，核安會是否需提高層級？陳東陽表示，重啟核能是國家能源政策，核安會是國家核能安全管制機關。

洪孟楷進一步指出，核三廠1號機組將於今年7月停機，但此時核能發電占全國的6.2％，其中核三廠1號、2號機組占3.1％，停機後就會有3.1％用電缺口，屆時將有用電缺口；目前核電1度電約1至1.5元，再生能源1度約4.5元，再生能源與核電的購電價格相差4倍，核電廠停機後，我國就須以4倍價格去因應。

經濟部常務次長林全能表示，每年都會規畫用電需求並滾動調整，面對AI高科技競爭趨勢，已把這幾年AI及半導體用電納入規畫，預估每年將增加3％用電；林全能說，核三廠1號機停止運轉後，將以火力發電、再生能源發電如大潭電廠、太陽能發電及離岸風電補上用電缺口，另也坦言，太陽能及離岸風電價格確實差一段距離。

洪孟楷批評，若依循2025非核家園，核電停機會有6.2％用電缺口，現在火力發電全開，燃煤發電現占全國發電量的8成，然而再生能源發展緩慢，補不上不足的2成，現在又預估每年將增加3％用電需求，即便要蓋電廠也需6年時間，如何面對能源缺口？

林全能表示，目前規畫以較為潔淨的能源如天然氣及再生能源為主；林全能說，核電延役需達到3條件，包含社會共識、安全無虞、符合法規。法規部分，目前已過了核電延役時間，而是否主動提出核電延役修法並非經濟部可以做的，另外，核廢料處理也是問題。

另外，國發會主委劉鏡清昨天表示，如果朝野對核能重啟有共識，他個人並不排斥，他提出三原則，包括電夠不夠，第二是低碳電夠不夠及如何減碳，第三是2050淨零目標。陳東陽今僅表示，核安會是核能安全管制機關，核能的安全為主要考量；至於2050淨零目標是否需要核能？陳東陽說，還有很多選擇，但當然不排除核能。