疫苗外交不斷 醫界聯盟基金會：地緣政治衝擊民眾健康

世界衛生大會（WHA）正在日內瓦舉行，台灣醫療相關團體在日內瓦舉辦「全球衛生治理與新興地緣政治風險」論壇，美國智庫外交關係委員會全球衛生高級研究員黃延中於會議中指出，大流行下的健康、地緣政治互動特別明顯，例如未達成本國利益可能發動疫苗外交、疫情政治化等。

WHA自28日開始審查「WHO大流行協定」（WHO Pandemic Agreement），按照WHA先前提出的報告「WHO大流行協定」，已確認歷經兩年的談判未能取得共識，大會將持續討論未來的工作方式，例如再次召開WHA特別會議、休會後持續進行非正式協商等。在全球多邊合作破局之時，台灣醫界聯盟基金會、世台基金會、世界醫師會及台灣醫師公會全國聯合會在日內瓦論壇。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，考慮到台海區域更為高張的態勢，多邊合作與多邊組織是降低地緣政治負面影響的解決方案，避免民眾健康福祉受到威脅。世界公共衛生聯盟執行長Bettina BORISCH說，極端化的地緣衝突、國內民族主義正在傷害民主制度，並影響民眾健康福祉。

台大教授、世界物理治療聯盟副理事長鄭素芳說，從衛生工作者角度出發，地緣政治衝突中，持續受到攻擊和傷害的衛生工作者正在增加，全球應對於此議題有立即的投資與關注。 美國公共衛生協會跨部門委員會主席Padmini Murthy則認為，在衝突下，面臨最嚴重與不平等健康風險的群眾，往往是女性與難民等脆弱群體。

黃延中指出，大國為達成本國的地緣利益，常見舉動如發動疫苗外交、將疫情政治化與武器化等。現在仍缺乏合理、強健的協調行動，包含醫藥品與疫苗供應鏈等，原因來自於各國彼此缺乏信任與合作動機。

瑞士數據科學中心Eric Pierre BOUILLET博士說，資訊技術是中立的，但是可能因為人為的使用而帶來益處或是變得有害。人工智慧仍然存在基於地緣政治利益而被濫用的風險，例如大量流傳的假新聞與影片等。

台灣醫界聯盟基金會主任吳宜瑾說，2023年全球有2500起對於醫療體系的攻擊，使保護衛生工作者與人民的各種雙邊協議形同被抹煞，然而台灣正處於風險最高與最脆弱的地帶，因此將台灣及脆弱國家納入全