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短暫降雨空檔又將變天 周末鋒面到雨炸全台、北部這一帶紅通通

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周末鋒面影響，各地有大雨發生機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風。本報資料照片
周末鋒面影響，各地有大雨發生機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風。本報資料照片

今天降雨趨緩，午後山區有局部大雨。中央氣象署預報員李孟軒表示，周末鋒面影響，各地有大雨發生機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風。周五至周六清晨金馬有局部霧，留意航班資訊。

昨天由於鋒面影響，天氣不穩定，各地有大雨或局部豪雨發生。李孟軒表示，今天鋒面已經南移到巴士海峽，所以整體降雨和昨天相比緩和，但是中午過後，中南部山區要留意局部大雨發生的情形。

明天有南方雲系北移，周五有鋒面再度接近，整體水氣逐漸在增加。李孟軒表示，比較明顯的天氣變化，在周末有下一道鋒面影響，各地要提防有短延時強降雨發生的情形。

李孟軒表示，目前鋒面位置在巴士海峽，結構本身也有減弱趨勢，只有在南海有比較強的對流。台灣上空目前沒有明顯的對流雲系發展，所以整體降雨比較零星。

今年第1號颱風艾維尼的強度目前是中度颱風等級，在台灣東方900多公里的海面上，不過，李孟軒表示，隨著它持續往東北方向在移動，強度有逐漸減弱的趨勢。由於它距離台灣滿遙遠的，未來有更加遙遠的情形，所以對台灣天氣不會有影響。

今天降雨預估，李孟軒表示，午後山區要留意還是有局部大雨發生的機率。今晚山區雨勢就會比較緩和，不過還是要留意中南部、花東地區還是會有局部陣雨，外出記得攜帶雨具備用。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，明天由於有南方雲系北移，中南部和東南部可能有局部陣雨或伴隨雷雨的現象，其他地區午後山區局部大雨。周五隨著另外一道鋒面逐漸接近台灣，台灣南側有西南方帶來水氣，西半部和東南部地區有局部陣雨或雷雨，南部降雨機率比較高，午後中部以北地區降雨機率也提高。

周末兩天是下一道鋒面影響台灣的時候，李孟軒表示，鋒面通過的過程，可能伴隨強降雨的現象，或是雷擊、強陣風等劇烈天氣，要留意天氣上的變化。預計鋒面下周一、周二就會來到巴士海峽，整體降雨就會趨緩。

未來1周溫度趨勢，李孟軒表示，今天北部、東半部高溫26至28度左右，中南部30度左右、沒下雨時感受悶熱。明天風向比較偏南風，各地高溫30度以上。周六因下一道鋒面影響，有降雨的關係，各地氣溫有下降的情形。周日到下周二這3天風向偏東北風，所以北部、東半部氣溫會下降比較多，白天高溫24至26度左右，早晚的低溫可能20至22度、偏涼的情形。

李孟軒表示，雖然最近有鋒面帶來降雨，可能部分水庫，例如石門水庫整體蓄水量比較不足，民眾仍須節約用水。

今年第1號颱風艾維尼的強度目前是中度颱風等級，在台灣東方900多公里的海面上，隨著它持續往東北方向在移動，強度有逐漸減弱的趨勢。圖／取自中央氣象署網站
今年第1號颱風艾維尼的強度目前是中度颱風等級，在台灣東方900多公里的海面上，隨著它持續往東北方向在移動，強度有逐漸減弱的趨勢。圖／取自中央氣象署網站
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
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石門水庫 鋒面

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