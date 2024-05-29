金屬表面處理業污染案頻傳 環境部籲業者源頭減污

環境部今天表示，近年來已破獲多起重大環境污染案件，而金屬表面處理業是台灣重要製造業之一，但也易產生廢水含重金屬等；呼籲業者提升自主污染管理概念及技術，從源頭減污。

環境部今天發布新聞稿表示，金屬表面處理業是台灣重要製造業之一，但隨著產業發展，也因產生廢水含有害重金屬及強酸、強鹼等特性，雖然這些廢水處理技術已相當成熟，只是處理後產生的有害污泥，處理費用相當高昂，導致部分業者為節省成本，有違法偷排行為。

根據資料，檢警環昨天發布聯手破獲台中太平區2家金屬表面處理事業長期繞流偷排含重金屬鉻有害健康物質廢水，除求處5至7年有期徒刑，並沒收不法所得新台幣1.86億元；17日也曾宣布破獲南投貓羅溪平林橋上游金屬表面處理業繞流排放廢水等案件。

為推動產業自主污染管理新理念，環境部昨天召開「金屬表面處理污染自主管理宣導說明會」。

環境部環境管理署長顏旭明表示，如果能夠從源頭將含不同重金屬種類的廢水分流，處理後的污泥就有回收價值，處理成本也就可大幅降低，業者可以放心處理，不用擔心成本問題。

會中各單位也交流污染處理技術，如工研院所研發的廢水分流技術，或台積電就利用含銅廢水提煉出銅片，將有害廢棄物變成有價產品，創造企業與環境永續。

環境部強調，近年來積極推動環檢警結盟，更廣泛運用科技稽查，查獲多起重大環境污染案件，業者除被科以刑責外，還要被追究可能達千萬元以上不法利得；呼籲業者不斷提升各項污染處理技術水準，從源頭減少污染物排放，實現生產與環境的和諧共榮。