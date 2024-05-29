快訊

4G吃到飽又沒了！無框行動申請終止營運退出台灣 用戶：可無痛轉中華嗎

政府討論老年定義延至70歲 愛工作的日本人也不埋單？

「新新併」出現變化球？ 傳中信金啟動評估併購新光金

金屬表面處理業污染案頻傳 環境部籲業者源頭減污

中央社／ 台北29日電

環境部今天表示，近年來已破獲多起重大環境污染案件，而金屬表面處理業是台灣重要製造業之一，但也易產生廢水含重金屬等；呼籲業者提升自主污染管理概念及技術，從源頭減污。

環境部今天發布新聞稿表示，金屬表面處理業是台灣重要製造業之一，但隨著產業發展，也因產生廢水含有害重金屬及強酸、強鹼等特性，雖然這些廢水處理技術已相當成熟，只是處理後產生的有害污泥，處理費用相當高昂，導致部分業者為節省成本，有違法偷排行為。

根據資料，檢警環昨天發布聯手破獲台中太平區2家金屬表面處理事業長期繞流偷排含重金屬鉻有害健康物質廢水，除求處5至7年有期徒刑，並沒收不法所得新台幣1.86億元；17日也曾宣布破獲南投貓羅溪平林橋上游金屬表面處理業繞流排放廢水等案件。

為推動產業自主污染管理新理念，環境部昨天召開「金屬表面處理污染自主管理宣導說明會」。

環境部環境管理署長顏旭明表示，如果能夠從源頭將含不同重金屬種類的廢水分流，處理後的污泥就有回收價值，處理成本也就可大幅降低，業者可以放心處理，不用擔心成本問題。

會中各單位也交流污染處理技術，如工研院所研發的廢水分流技術，或台積電就利用含銅廢水提煉出銅片，將有害廢棄物變成有價產品，創造企業與環境永續。

環境部強調，近年來積極推動環檢警結盟，更廣泛運用科技稽查，查獲多起重大環境污染案件，業者除被科以刑責外，還要被追究可能達千萬元以上不法利得；呼籲業者不斷提升各項污染處理技術水準，從源頭減少污染物排放，實現生產與環境的和諧共榮。

廢棄物 環境部 表面

延伸閱讀

重金屬鉻超標15倍！台中業者偷排廢水 1.8億所得全沒收

重金屬鉻超標15倍 檢警環聯手查獲事業排放有毒廢水

吃魚須慎選！「這些深海魚」重金屬含量高 醫師警告：吃太多恐加速失智

廢水倒雨水溝民怒沒公德心 新北手搖飲店遭警告罰6千

相關新聞

14縣市有感 上午10時41分花蓮規模4.6地震、最大震度3級

中央氣象署發布第405號顯著有感地震報告，今天上午10時41分，在花蓮縣政府北方19.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏...

短暫降雨空檔又將變天 周末鋒面到雨炸全台、北部這一帶紅通通

今天降雨趨緩，午後山區有局部大雨。中央氣象署預報員李孟軒表示，周末鋒面影響，各地有大雨發生機率，留意短延時強降雨、雷擊、...

疫苗外交不斷 醫界聯盟基金會：地緣政治衝擊民眾健康

世界衛生大會（WHA）正在日內瓦舉行，台灣醫療相關團體在日內瓦舉辦「全球衛生治理與新興地緣政治風險」論壇，美國智庫外交關...

家庭號鮮奶只賣119元！他驚呼「不相信自己的眼睛」 網嗨：手刀衝

一名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上發文分享，他表示，在家樂福看到貨架上陳列了一堆「阿猴鮮奶$119」，他不相信自己的眼睛，還拿去查價機刷。照片曝光，引發網友熱議，直呼：「要手刀衝家樂福的意思？」

核電停機有用電缺口 立委指綠能補不上且發電價格貴3倍

重啟核電議題討論不斷，國民黨立委洪孟楷質疑，若依照2025非核家園方向，且核三廠依期程停機後，台灣將出現3.1％能源缺口...

不滿稻米公糧收購調漲8元 陳吉仲批：台灣農糧倒退20年

公糧收購價已超過10年未調漲，國民黨團日前於立法院會建議調整公糧收購價，由現行每公斤26元提高到34元，該案已逕付二讀通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。