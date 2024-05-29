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要價7萬相機忘在北捷！清潔人員「暖舉」網讚翻：這就是我認識的台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運。聯合報系資料照／記者楊正海攝影
台北捷運。聯合報系資料照／記者楊正海攝影

有一名攝影師在台北捷運加值時，把自己價值7萬多的相機放在加值台旁邊忘了拿走，10幾分鐘後才發現，他急忙奔向服務台，服務人員表示「打掃阿姨」幫他拿來，他雖然感到不意外，但也相當感激，並認為「這就是我認識的台灣」，引起大批網友共鳴。

攝影師陳尚平在臉書發文指出，上周五(24日)他在北捷加值時，把相機放在加值台上忘了拿走，坐了一站後才突然發現，匆匆折返，這時候已經過了10多分鐘，他直奔服務台，遠遠就看到自己的相機放在桌上。

服務人員告訴他是「打掃阿姨」撿回來的，陳尚平想當面感謝她，於是問了名字後，隔天帶上了一個紅包，去捷運找這位熱心的陳小姐，陳小姐表示物歸原主很高興，但是公司有規定不能收旅客的東西，陳尚平只好再三致謝後離去。

陳尚平表示，那台相機買新的話要七萬多，即使是完全不懂的人，應該也知道是貴重物品，對於可以找回來這件事「其實並不是很意外，因為那就是我所認識的台灣」，當天掉相機時，雖然很著急，但還是很樂觀的認為有七成機會可以找回。

陳尚平也記錄了一張北捷清潔人員的照片，他們平時必須整個彎下腰，一手攀著電扶梯，另一手拿著抹布擦拭梯階旁的不鏽鋼板，陳尚平讚嘆北捷很重要的指標就是「乾淨」，甚至比自己家裡還清爽，如此數十年如一日，就是靠著一群敬業的清潔人員。

尚平記錄了一位工作中的北捷清潔人員，他們必須彎下腰，一手攀著電扶梯，另一手拿著抹布，勉力擦拭梯階旁的不鏽鋼板。圖／尚平．街頭攝影 Shang Chen授權使用，嚴禁轉載
尚平記錄了一位工作中的北捷清潔人員，他們必須彎下腰，一手攀著電扶梯，另一手拿著抹布，勉力擦拭梯階旁的不鏽鋼板。圖／尚平．街頭攝影 Shang Chen授權使用，嚴禁轉載

不少網友看完也覺得很暖心，紛紛留言，「遇到了一樣的事情，就是台灣！」、「做最基層工作的人，往往都是有最高道德的人，身上或許因為工作而髒污，但內心往往純潔無比，這些人總是讓人尊敬與尊重。」、「真的！我是過客也感覺得到台灣的人情味」、「太令人感動了」、「這才是台灣最美的風景」。

北捷 相機

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