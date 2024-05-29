不滿稻米公糧收購調漲8元 陳吉仲批：台灣農糧倒退20年

公糧收購價已超過10年未調漲，國民黨團日前於立法院會建議調整公糧收購價，由現行每公斤26元提高到34元，該案已逕付二讀通過。農業部前部長陳吉仲於臉書批評，增加8元收購價等同讓台灣農糧產業回到20幾年前加入WTO的情境，是讓台灣農業發展嚴重倒退的主張。

陳吉仲去年因進口蛋議題辭去農業部長一職後沉寂已久，近日因公糧收購價漲8元而再出江湖，強調一口氣增加8元是讓台灣農業發展嚴重倒退的主張，是透過政治力嚴重干預專業的惡例，因此需要向大家揭露問題的所在。

陳吉仲指出，2007至2008年正值總統大選，扁政府調高保價收購價格每公斤2元，稻穀產地價格並沒有回升，反而誘使稻農種更多水稻；2011至2012年馬英九總統要連任，一口氣調高了5元 (3元保價+2元烘乾補助)，造成一期加二期水稻面積高達28萬公頃 ，遠超過國內稻米需求的23至24萬公頃面積，造成稻穀產地價格大跌。

陳吉仲表示，全國的稻米總產量只有3成左右繳公糧，調高公糧收購價雖有3成的保價提高，但有7成的市場價格下跌，一來一往稻農的收入可能會下跌，更不用說這會造成更多的公糧庫存、水資源使用更多、政府支出更高等資源浪費情形，在只有23萬公頃的國內需求下，多餘面積所生產的稻作將最後變成飼料米，等同讓台灣農糧產業倒退回到20幾年前加入WTO的情境。

陳吉仲也提出「減量、保質、轉作」3關鍵，農業部3年前所推出的稻米4選3、稻米收入保險及大區輪作，其中4選3和大區輪作讓稻米面積由一年28萬公頃降低至23至24萬公頃，2023年的稻價創30年來新高；去年二期在雲林以北開出每百台斤1500元以上的價格，比保價還高，證明只要再減少一些水稻面積，就能達到稻農、雜糧農民、消費者三贏的局面。

農業部長陳駿季今日於立法院經濟委員會受訪指出，尊重任何人對稻米政策表示意見，保價收購價格提高只是選項之一，但不見得是最好的辦法，農業部正在積極規畫更好的方案來確保稻農收益，整體方案仍在規畫中，相關經費還要和行政院爭取，當計畫擬定後報行政院經同意後就會加速來執行。