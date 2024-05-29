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台鐵板橋車站商場 環球購物中心績優再獲6年經營權

中央社／ 台北29日電

台鐵公司今天表示，板橋商場營運契約明年3月底屆期，Global Mall環球購物中心十餘年來，歷年評定營運績效佳，優先議約，再取得6年經營權。

台鐵發布新聞稿表示，「板橋車站促參商場促進民間參與整建營運案」是Global Mall與台鐵合作的首間車站型購物中心，具備五鐵共構優勢，於2010年開幕，商場包括B1、1樓、2樓、24樓及25樓，佔地超過7000坪。

台鐵指出，板橋車站商場促參案由民間機構冠誠生活股份有限公司營運多年後，板橋車站已成新板特區商圈便利生活中心，特別鎖定通勤上班族、商務客及周邊社區住戶，提供便利快速餐飲或所需用品服務，以及到站就到店、各式日常生活所需，包括料理教室、舒壓按摩、戶外餐廳、生活雜貨一站式滿足，同時更有多家餐廳為全台首店或新北首店，人潮及業績穩定成長，深獲大家肯定。

台鐵說明，板橋車站促參商場案原契約年期為16年，將於114年3月底屆期，台鐵依促參法及契約相關規定，並按冠誠公司歷年營運績效評定結果，符合優先定約申請資格，台鐵與冠誠公司已完成優先議約，昨天完成契約簽約及公證作業，定約期間為期6年。

台鐵今年元旦改制後，積極推動相關促參案或土地開發案，目前正推動鳳山車站開發大樓ROT案，下半年將持續推動高雄車站商業大樓、台中市復興路、台北市安東街、基隆市光明街及高雄市自立路等土地開發案，台鐵盼能像板橋車站一樣，透過車站及周邊土地開發，提升都市機能，帶動周邊經濟活動興起，成為區域生活、經濟及商業中心。

台鐵 環球購物中心 餐廳

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