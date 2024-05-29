家庭號鮮奶只賣119元！他驚呼「不相信自己的眼睛」 網嗨：手刀衝

一名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上發文分享，他表示，在家樂福看到貨架上陳列了一堆「阿猴鮮奶$119」，他不相信自己的眼睛，還拿去查價機刷。照片曝光，引發網友熱議，直呼：「要手刀衝家樂福的意思？」

原PO表示，一大瓶鮮奶1858毫升，只賣119元，會不會太便宜啦！讓他一時誤以為看錯標價了。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「什麼！我昨天買139」、「價格很可以欸」、「好棒，買起來，好喝，超市還是139元」、「這樣促銷就別錯過」、「好便宜！謝謝分享」、「好像很多人推這鮮奶」、「真正的小農出品」。

有網友質疑「要看日期」、「因為即期吧？你看時間」、「即期品85元，但剩2天」，原PO則補圖回應「期限有到6月6日的，擺在後排」。

此時有人不解問：「猴是指屏東嗎？」，馬上有熱心網友回覆「對，他這款奶從屏東來的」、「阿猴就是屏東的舊地名，就像高雄舊名叫打狗一樣，所以阿猴鮮奶代表是來自屏東的鮮奶呦」、「阿猴指屏東，但供應廠商在新北」、「奶都是屏東的喔」。