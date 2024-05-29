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蛋價創近2年新低買氣仍疲軟 陳駿季籲消費端適度降價

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
目前雞蛋產地價與批發價分別為每斤32.5元及42元，蛋價創近2年新低。本報資料照片
目前雞蛋產地價與批發價分別為每斤32.5元及42元，蛋價創近2年新低。本報資料照片

國內雞蛋產量持續回穩，然而近期雞蛋買氣不見回升，目前雞蛋產地價與批發價分別為每斤32.5元及42元，蛋價創近2年新低。農業部陳駿季指出，除了產地已加速淘汰寡產老母雞外，也呼籲末端業者適度降價刺激買氣。

農業部長陳駿季今天在立法院經濟委員會列席報告業務概況，針對雞蛋過剩議題，陳駿季表示，夏季本身雞蛋需求量就會降低，雞蛋價格也已從43.5元的高點降現在的32.5元，已經降了10元左右，但消費端的蛋價並沒有反應前端價格而降價，呼籲消費端能適度降價刺激買氣，進一步讓產銷達到穩定。

今天農業部業務報告指出，目前雞蛋供需現況平穩，產蛋雞3549萬隻，每日雞蛋供應量約2420萬顆，可充分供應國內各通路需求，將持續輔導禽舍改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍、導入自動化設備；以及優先協助中小規模傳統養禽場，並籌組專家技術團隊協助現場技術輔導，精進家禽產業升級。

農業部 陳駿季 雞蛋

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