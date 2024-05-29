爺奶用的？歷史味小桌子「拜地基主神隊友」 網掀論戰：給我說清楚

日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「用過這種桌子的，現在都已經是爺爺奶奶了吧」。貼文一出，意外掀論戰，網友紛紛直呼：「拜地基主的神隊友耶！」

從照片中可見，每張小桌子看起來都舊舊的，有點歷史的味道，桌面上除了印有各樣不同的卡通圖案之外，皆印有26個英文字母、中文的注音符號及阿拉伯數字。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「超懷念ㄟ」、「這桌子很多用途欸，多功能」、「還在用耶！拜地基主多好用丫」、「嘿呀，家庭必備」、「小時候背ㄅㄆㄇ都偷看桌上有答案，被我媽繞著這張桌子追給她打」、「我老家的是『無敵鐵金剛』」、「我們現在每天還拿這個當酒桌呀」。

但也有網友不以為然，反駁原PO觀點「你給老娘好好說話」、「你才爺爺奶奶，我才45歲而已不要亂亂講」、「我還未滿16歲唉」、「我才30」、「我都還沒40，你才爺爺奶奶，你全家都爺爺奶奶」、「不許你亂說，奴家還單身」、「是不是想引戰，我連兒子都沒，哪來升級爺爺」。

「爆廢1公社」的版主也忍不住出面回應「笑死人了，我活到69都沒看過這種桌子」。