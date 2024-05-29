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「北風衝到巴士海峽了」 鄭明典：高壓這麼早退非常態

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典表示，北方系統並不特別強，但是太平洋高壓整個移開南海範圍，所以北風可以往南走，而且北風前緣對流也不特別強。圖／取自中央氣象署網站
鄭明典表示，北方系統並不特別強，但是太平洋高壓整個移開南海範圍，所以北風可以往南走，而且北風前緣對流也不特別強。圖／取自中央氣象署網站

「北風衝到巴士海峽了！」前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北方系統並不特別強，但是太平洋高壓整個移開南海範圍，所以北風可以往南走，而且北風前緣對流也不特別強。

他表示，氣候上，高壓這麼早退並非常態。

中央氣象署表示，今天鋒面南移至巴士海峽，雨勢較為趨緩，但中南部、東部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部山區並有局部大雨發生的機率，澎湖金門亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有零星短暫陣雨，馬祖為多雲到晴。

氣溫方面，今天環境為東北風，預測北部及東半部高溫約27至29度，較為舒適，中南部約31、32度；預測低溫，中部以北、東北部及東部約21至23度，東南部及南部約24至25度。

此外，至今天下午桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、金門、澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級陣風，沿海活動注意安全。

今年第1號颱風、中度颱風艾維尼，對台灣天氣沒有直接影響，但今天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。近期易有降雨，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

澎湖 金門 颱風

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