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小吃店老闆久站雙膝磨損 醫提醒「16蹲」激跳也會引發關節炎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名患者長年久站雙膝蓋膝關節磨損，手術置換人工關節。記者游振昇／攝影
一名患者長年久站雙膝蓋膝關節磨損，手術置換人工關節。記者游振昇／攝影

台中東勢一名小吃店老闆，每天工作幾乎要站12小時，也要蹲著洗菜，雙膝嚴重磨損，上月痛到無法站，到大甲李綜合醫院求診，醫師檢查後，發現患者兩膝蓋嚴重退化性關節炎，置換人工膝關節後他才放下心中大石。王芳英說，最近很夯的「16蹲」舞蹈，連續激烈蹲跳，可能也會引發關節炎。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，63歲的姚姓患者，求診時自述右腳膝蓋痛，站都很困難，也沒有力氣，檢查發現雙膝嚴重退化性關節炎，是典型的內翻變形，也是所謂的O型腿，屬於第三、第四級，必須要置換人工關節方式治療，患者較年輕、還有體力，希望早一點回到職場繼續經營小吃店，因此建議一次進行雙膝人工關節置換。

王芳英說，久站、勞動過度或受傷會造成膝關節受傷，最近很夯的「16蹲」舞蹈，連續激烈蹲跳，恐怕就會引發關節炎。不同的退化性關節炎分級有不同的治療方式，第一、第二級可以用物理治療，第二、第三級可以選擇玻尿酸或PRP注射，嚴重的第三、第四級，只能考慮人工關節置換，吃再多的保健食品也沒效果，如果不積極治療，腳痛會愈來愈不想走路，接著恐會引發肌少症，更會併發其他的內科疾病。

王芳英說，以他多年臨床的經驗發現，年紀在55歲後的患者，就該特別注意自己的膝蓋，需要適時補充鈣質，也要適當運動，萬一有嚴重退化性關節炎，千萬不能拖延，趁著年輕有體力趕緊手術，目前國內微創膝關節手術很純熟，術後第二天便能下床，積極的復健很快能恢復正常生活。

姚姓患者表示，他家經營小吃店已經60年，原本在餐廳當主廚，921地震後景氣不好，自己父親也年紀大了，因此回家中接手小吃店，他注重食安問題，從採買食材、洗菜、烹煮過程，全都親力親為，每天從早忙到晚，連續20年，一天站12小時，沒想到，幾個月前右腳開始疼痛，先到其他醫院看診，吃了藥物，也打了玻尿酸，卻不見好轉，上月疼痛加劇，才到大甲李綜合醫院求診。

「我開刀至少10次，應該很少人像我一樣，但是為了想繼續工作，不要後半輩子坐輪椅，還是聽從醫囑進行人工膝關節置換。」姚姓患者說，他從年輕開始，動過盲腸炎、椎間盤突出、韌帶等手術，舌頭長白斑也開兩次刀，甚至開過腦血管瘤，歷經很多手術，這次在動刀前心中忐忑不安，心想自己身體健康還有體力，在醫師建議下，才一次雙膝蓋的關節置換，希望家中經營60年的老店，能夠很快恢復營業。

王芳英說，退化性關節炎不是老年人的專屬疾病，長期久站的櫃姐、餐飲服務員，或是用膝蓋過度的年輕人，都是退化性關節炎的高危險群，他建議要調整正確的坐姿、站姿，如果膝蓋關節不好，不要勉強跟風大跳「16蹲」舞蹈，以免引發關節炎，在膝關節使用不當的情形下，都有可能讓膝蓋提早退化。

大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英教患者抬腳復健。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英教患者抬腳復健。記者游振昇／攝影
男性患者關節置換後，爬梯復健。記者游振昇／攝影
男性患者關節置換後，爬梯復健。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英說，患者長年久站導致雙膝蓋膝關節。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英說，患者長年久站導致雙膝蓋膝關節。記者游振昇／攝影

患者 膝關節 關節炎

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