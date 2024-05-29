台灣鯨品牌設計、行銷創意和歌唱新秀熱身賽舉辦頒獎典禮

台灣鯨品牌設計、行銷創意和歌唱新秀熱身賽28日舉辦頒獎典禮。圖/主辦單位提供 必紅國際集團主辦的「台灣鯨品牌設計、行銷創意和歌唱新秀熱身賽」，28日在台北舉辦頒獎典禮。主辦單位必红國際董事長林暉表示，得獎的大學和社會青年以創新的歌唱、設計和行銷技藝，展現「台灣鯨」華麗轉身和堅強躍起、航向國際的新精神。林暉並宣布，「台灣鯨」將透過台灣368鄉鎮攝影大賽、「Lin King 368 Taiwan深度旅遊行腳節目」以及台灣368鄉鎮詞曲創作大賽等活動，鼓勵人才返鄉、地方創生，以文創力量深耕台灣，讓鄉鎮地方華麗轉身，促進台灣觀光經濟發展。

林暉表示，台灣鯨從368鄉鎮攝影比賽，推廣各地獨特美景，接下來與三立電視台合作的「Lin King 368 Taiwan」深度旅遊行腳節目將於7月18日開播，此節目預計以6年半時間，將台灣每一鄉鎮在地美好，以中英雙語向全世界播送，藉此引進旅遊人潮、增加企業商機，也可把台灣商品與優秀的文創設計銷往世界。

頒獎典禮從「台灣鯨主題曲歌手決賽」揭幕。台灣鯨主題曲由林暉博士作詞，以三部曲方式呈現，包括電子融合世界音樂的電音版〈激勵的台灣鯨〉，俯瞰台灣山海的管弦樂版〈古典的台灣鯨〉，以及傳統文化傳承搖滾熱血的陣頭版〈文化的台灣鯨〉。林暉博士表示，希望〈台灣鯨〉主題曲也能站上奧運舞台播放，如同郭英男當年引發的台灣旋風。

選手分為一般組與原民組共10位進行最後角逐，由決賽評審包含評審長暨作詞人林暉博士、金曲獎評審呂麗莉、五燈獎冠軍溫梅桂、台科大呂正修院長、原住民文化事業基金會周王雋委員頒獎，分別由張翊婕、田恩婷獲董事長獎，黃芷瑄、柯孟軒獲台灣鯨獎，卓冠宇、陳志邦獲華麗轉身獎，吳維、潘喬珚獲堅強躍起獎。

評審呂麗莉表示，以她曾擔任10屆金曲獎評審的經驗，唱歌首要是聲音表現、情感與咬字清楚，選手站在舞台上的台風與投入相當重要。溫梅桂表示，她聽到台灣鯨的歌曲好幾次快要流淚，想起小時候扛了快100公斤的地瓜給爸爸。的確地瓜紮根養活很多人，但現在台灣要轉型，也希望原住民能有自信心，原住民的服裝也能是每天都可以穿上身的服飾。

溫梅桂說：「以前原住民被打壓很厲害，不敢承認自己是原住民，今天歌唱比賽看到有泰雅族、阿美族、布農族以及太魯閣族來參加，真的很感恩有這樣每個人都能站上舞台的機會。」林暉博士也表示，「台灣368鄉鎮必紅好聲音選拔」很重視原住民歌手， 希望把原住民曠野醇厚的歌聲讓更多人聽見。」