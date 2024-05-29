梅雨還沒完 賈新興估有利梅雨建立環境到這天

有利梅雨條件持續至何時？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，短期氣候趨勢預測顯示，有利梅雨建立環境持續至6月21日左右，期間降雨偏多機率高、氣溫偏涼，之後降雨轉偏少。

近期天氣部分，今天午後山區有局部短暫雨。賈新興今天表示，明天恆春半島有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。周五台南以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。周六至周日受鋒面影響，周六清晨起至周日，西半部有局部陣雨或雷雨，並有局部較大雷雨發生的機率，宜花東亦有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一至周二鋒面南移至巴士海峽，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫陣雨或雷雨。下周三清晨，竹苗以南沿海有零星短暫雨，午後北部及東北部山區、南投至嘉義一帶山區及宜花東山區有局部短暫雨。下周四至周五，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。