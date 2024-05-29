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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

北部稍涼中南部悶熱 南投以南午後局部大雨 周末鋒面再南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地雲量較偏多，西半部地區斷斷續續有些局部短暫陣雨出現的機會，雖然雨勢不大，但是偶爾下點雨的可能性頗高。本報資料照片
今天各地雲量較偏多，西半部地區斷斷續續有些局部短暫陣雨出現的機會，雖然雨勢不大，但是偶爾下點雨的可能性頗高。本報資料照片

昨天鋒面快速通過台灣上空，並且一路往南來到巴士海峽，各地出現明顯降雨。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，昨天雨量最大在嘉義、台南的山區以及高雄、屏東一帶，累積雨量最多的單點逼近200毫米。

吳聖宇表示，這種結構完整、又配合上西南季風水氣的鋒面過境，正是梅雨季中容易造成強降雨的型態，每次有機會發生時都要特別注意。幸好這波鋒面並沒有在陸地上停留，否則持續性發生的降雨，可能會讓雨量還要大上許多。

今天起天氣好轉。吳聖宇表示，白天鋒面大致仍位於巴士海峽，台灣附近底層受東北季風影響，不過東北季風的厚度很淺薄，中層以上還是以偏南到西南風的暖濕空氣為主。各地雲量較偏多，西半部地區斷斷續續有些局部短暫陣雨出現的機會，雖然雨勢不大，但是偶爾下點雨的可能性頗高。

中午過後到傍晚，配合白天熱力作用，山區有熱對流發展降雨的機會。吳聖宇表示，其中，南投以南到嘉義、南高屏等地的山區預報的雨量較大，仍有局部大雨發生的可能性。

吳聖宇表示，晚間開始底層的東北季風減弱，鋒面的位置逐漸向北調整，偏南到西南風暖濕空氣北上，台中以南以及台東地區仍然斷斷續續會有局部短暫陣雨機會。北部、東半部今天白天的溫度也稍涼，高溫大約在26至29度之間，中南部仍會有些悶熱，高溫有超過30度以上的機會。

吳聖宇說，明後兩天鋒面的位置會很快的向北調整到大陸廣東、福建內陸一帶，台灣附近的風向以偏南到西南風為主，暖濕空氣較明顯，大氣較不穩定，迎風面的中部以南地區一整天都會有短暫陣雨或雷雨

白天配合熱力作用，各地山區容易有熱對流發展、擴散，帶來陣雨或雷雨，雨勢較大，有出現局部大雨的可能性。吳聖宇表示，即使到了夜間熱對流減弱，但是迎風面的中部以南地區還是會受到海面移入的雲層影響，持續有短暫陣雨或雷雨出現的機會，到山區活動留意午後大雨。

氣溫部分，吳聖宇表示，風向轉偏南風，加上暖濕空氣北上，各地高溫又會來到31至33度或以上，體感也會比較不舒適，悶熱的感受較明顯，穿著上也要多加注意。

周末期間鋒面再度南下，快速通過台灣上空南壓至巴士海峽，各地持續會是有短暫陣雨或雷雨的天氣。吳聖宇表示，尤其周六晚間到周日上午，預報的降雨比較明顯，西半部、東北部可能有局部較大雨勢發生的機會。

他說，要等到周日下半天之後，降雨才會由北往南、自西向東趨緩下來。周末戶外的活動比較不適合，山區、危險地區也還是要暫時避免前往。

吳聖宇表示，周日鋒面南壓之後，下周前面幾天鋒面的位置有持續停留在台灣以南的機會，對台灣的影響應該會比較小，天氣型態較偏向午後熱對流的降雨。下周後期鋒面可能又會緩慢北上，對於端午連假的天氣是否有影響，還需要觀察。

鋒面 雷雨

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