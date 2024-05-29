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天氣好轉午後雷雨仍有較大雨勢 吳德榮：鋒面周末再襲台

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天氣好轉午後雷雨仍有較大雨勢 吳德榮：鋒面周末再襲台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周五鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，各地大致多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。本報資料照片
今天至周五鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，各地大致多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面已南移巴士海峽，台灣上空鋒面殘餘雲層消散中，伴隨零散的弱降水回波，及局部少量降雨。今晨偏涼。

今天至周五鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，吳德榮表示，各地大致多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。

周四、周五水氣逐漸北移，南台灣其他時間亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。他說，今天至周五氣溫逐日漸升，今天北部19至31度，中部20至33度，南部21至33度，東部20至32度。

吳德榮表示，周六、周日鋒面重整回到台灣；水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨的機率，有強對流發展，伴隨小範圍劇烈天氣的機率，如雷擊、強風、瞬間大雨。下周一、周二鋒面再南移至巴士海峽，天氣好轉、各地大致多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，艾維尼颱風目前已達最強，但僅為中颱下限，未來有逐漸減弱的趨勢。其在琉球南方海面，預測向東北加速遠離。

中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，艾維尼颱風目前已達最強、但僅為中颱下限，未來有逐漸減弱的趨勢。其在琉球南方海面，預測向東北加速遠離。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，艾維尼颱風目前已達最強、但僅為中颱下限，未來有逐漸減弱的趨勢。其在琉球南方海面，預測向東北加速遠離。圖／取自中央氣象署網站
今天至周五鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，各地大致多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。本報資料照片
今天至周五鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，各地大致多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。本報資料照片

吳德榮 鋒面 雷雨

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