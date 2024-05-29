機車停放阻斷騎樓導盲磚 視障難行

基隆市有76處騎樓可合法停車，視障人士反映，部分導盲磚被機車占據、阻斷，視障者怨嘆「不要擋我們前進的路」；也有輪椅族說，機車停放後留的空間常不足，輪椅不易通過。新北也有類似情況，交通局指出，新北對未設置禁停牌面的路段，可於騎樓內停放，以一列為限，並保持1.3公尺以上人行空間。

基隆市地狹人稠，老舊建物多，停車空間不足，尤其市區騎樓違停嚴重，又因騎樓屬私人產權執法糾紛不斷，市府去年3月在兼顧通行權利及不影響市容規範下，適當放寬騎樓使用，公告76處騎樓可合法停車，未依規定停放仍會開單。

劉姓視障人士反映，信一路中國信託銀行前設有導盲磚，不久前經過時，常被機車擋路，容易讓人方向錯亂；類似情況也發生在仁五路第一分局前，導盲磚常被機車阻擋，動線無法連貫。

基隆市脊髓損傷者協會理事長武清台說，騎樓停車仍要留通道給視障者、輪椅族，尤其導盲磚不能中斷，這部分要加強宣導、改善。

基隆市政府表示，騎樓停車不能占用通行空間，地面有貼「腳丫子」標示，有關導盲磚，依道交條例規定不能占用，未依規定停放會請警方加強開單。

社會處提醒，民眾停車時要看地面導盲磚設施，不能占用，否則會誤導行進方向，造成危險性，車停騎樓仍要留意通道，讓出一條暢通的路給身障人士行走。

有輪椅族說，機車停放後留的空間不足，導致輪椅不易通過，這類情況在新北也有。新北陳姓視障人士表示，市區比較會有導盲磚，但市區道路路幅窄難設置，希望能加強執法，減少違規擋路亂象。

新北市視障者家長協會秘書長藍介洲說，有人將單車騎上人行道更是危險四伏。新北養工處科長陳衍派說，視障者常難在人行道接近路口處找到穿越位置，目前在「市區道路及附屬工程設計規範」中，訂有整齊邊界線供視障者依循前進，近年也朝這方向加強行穿線設置。