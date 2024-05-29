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健康你我他／主動溝通調整 找回浪漫激情

聯合報／ 文／張玉（桃園市）
老夫老妻間的「雲雨之歡」，絕對有利身心健康。圖／張玉提供
老夫老妻間的「雲雨之歡」，絕對有利身心健康。圖／張玉提供

年過半百，對於性愛一事並不熱中，但先生總是「性」致勃勃。為了不掃他的興，我總是配合多、拒絕少，因不是自己想要，過程中只想趕快辦完事走人。幾次下來，先生發現我「性」趣缺缺，他也盡量克制自己。

一個月愛愛幾次才算正常？是先生過於頻繁？還是我太冷感？曾經一度想對身邊的親友來個民意調查，但房中之事實在難以啟齒而作罷。上網查有關性愛的報告，得知性愛頻率多寡因人而異，沒有標準答案。

一次與閨密聊到先生一個月4次的性愛需求，讓我有點招架不住，才發現原來她之前也有此困擾。她告知大多數夫妻都是先生性欲比較強，我的反應很正常，先生的性欲需求也沒什麼問題，只能怪上帝造人時，沒讓男女在「性愛」需求的頻率相同。閨密建議在性愛前，可以主動告訴先生自己在怎樣的狀況下，比較能舒服享受其中樂趣，相信先生會樂意配合。

自從採用閨密的建議後，我不再視「性愛」一事為畏途，夫妻兩人也因此在平淡的生活中，偶爾有火花點綴，讓我找回戀愛時浪漫、激情的感覺。

經過一番調整與溝通，即將進入耳順之年的我，透過魚水之歡增進夫妻感情。誰說老夫老妻不能再有性愛生活？老夫老妻間的「雲雨之歡」，絕對有利身心健康。

性愛 魚水之歡

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