健康主題館／異位性皮膚炎不只癢 心血管疾病風險也變高

●氣溫變化使皮膚乾燥或出汗 引發紅疹搔癢

●免疫系統失調導致身體發炎 無法完全根治

●易復發、合併其他過敏症狀 糾纏百萬國人

近日氣溫炎熱，大量流汗刺激皮膚過敏，常見異位性皮膚炎患者出現搔癢難耐、抓到流血掉皮屑狀況。台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，異位性皮膚炎容易反覆發病，常併發氣喘、過敏性鼻炎，甚至提高罹患心血管疾病的風險，應控制病情，減少身體發炎反應。

留意氣喘、過敏性鼻炎共病

根據統計，全台有百萬人罹患異位性皮膚炎，每到換季時節，溫度變化易使皮膚乾燥或出汗，皮膚開始長紅疹。黃毓惠表示，異位性皮膚炎的致病機轉非常複雜，主要是「基因」，再加上後天環境，患者會合併其他過敏性症狀。

氣喘、鼻過敏、異位性皮膚炎是常見的過敏疾病，黃毓惠強調，三者常會伴隨發生，隨著年齡增長而發生不同病症，年幼時若罹患異位性皮膚炎，會導致皮膚問題層出不窮，長大後則可能出現鼻過敏、氣喘等呼吸道不適反應。

黃毓惠指出，如果異位性皮膚炎不加以控制，除了皮膚發癢、脫屑、角質化、傷口感染外，也常衍生憂鬱、焦慮等心理壓力，發炎因子亦增加心血管、血糖代謝的負擔，不是單純的皮膚病。

控制飲食 注意皮膚清潔保濕

異位性皮膚炎病症時好時壞，患者常因搔癢及皮膚外觀影響日常生活，包括白天精神難以集中、晚上睡不好，如苔癬般黑黑皺皺的皮膚更是自信心受創。黃毓惠說，異位性皮膚炎的嚴重程度，以「病灶占體表面積」及「濕疹面積與嚴重程度指數」為指標，患部面積逾10%即為中度，可考慮免疫抑制劑、口服標靶小分子新藥等療法。

目前的傳統藥物治療方式，多採取外用藥膏與口服類固醇，劑量愈高、使用時間長，則提高副作用的機率。新型療法則可進一步調控身體免疫系統，屬於個人化醫療照護，提供精準且安全有效的治療。

異位性皮膚炎是基因、過敏體質所致，無法100%「根治」痊癒，需要耐心照顧。黃毓惠提醒，平時要注意環境的衛生與飲食的控制，例如杜絕灰塵、黴菌、塵蟎，避免食用蝦蟹類海鮮、芒果、荔枝等水果。清潔保濕也不能少，可以補充油脂防止皮膚乾燥，遠離過敏紅腫癢。