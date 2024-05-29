秀傳攜手BeiGene 提升癌症新藥可近性

在台灣各鄉村、小鎮角落，不少肺癌及頭頸部癌症的病友，不只飽受癌症所苦，還得忍受就醫方便性不如都會型城市、無力負擔新藥藥費、新藥可近性不足等困擾，為了改善治療品質，以病人福祉為優先考量，秀傳醫療體系與全球腫瘤治療創新公司BeiGene（百濟神州）強強聯手，近日簽署臨床試驗合作備忘錄（MOU），拉近中南部癌友新藥可近性的距離。

「希望透過雙方合作，以病人為主，創造癌症病患、醫院與產業三贏局面。」BeiGene總經理陳益雅表示，與秀傳醫療體系簽署MOU，期盼能讓更多癌症病患受益，醫院也獲得更多國際資源的協助，創新藥物的臨床試驗效率可以提升，雙方未來將以提升癌症治療品質為目標，共同攜手努力。

「我們希望能讓病患獲得最大效益！」秀傳醫療體系營運長陳秀珠表示，簽訂MOU是一個起點，未來將聚焦於秀傳醫療體系下的彰化、台南等地院區，並且以國人好發癌別，如肺癌與頭頸部癌症等為重點，積極引入癌症臨床試驗，進一步提升癌友未來使用創新藥物的可近性、可負擔性。

陳秀珠指出，去年秀傳醫療體系成立「臨床研究與試驗資源辦公室」（CRRO），並迅速成立「人體試驗委員會」（IRB）、設置單一窗口，體系內外的合作也有共同遵循原則，加上公開透明的合作機制、標準化作業流程，雙方合作將更有效率，也更有方向、架構可依循。日前成立「試驗研究受試者保護中心」（HRPC），則可進一步確保受試者在參與新藥臨床試驗的過程中獲得完善、嚴謹的保護。

陳益雅表示， BeiGene為全球前四十大藥廠，主要聚焦於腫瘤創新藥物的研發，為提升新藥的可近性，致力將國際資源導入在地醫療，透過與秀傳醫療體系的合作，在標準化、有架構、有方向可依循的作業流程下，可望降低臨床試驗成本、縮短新藥研發時間，讓癌症病友更有機會獲得創新治療新選項。

秀傳彰化院區癌症醫院院長張正雄指出，若將新藥臨床實驗比喻成駕訓課程，該院的專業團隊就好像駕訓教練，持續陪伴、保護病友，提供全方位的照護與治療，守護當地癌友的健康。