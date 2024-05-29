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有行旅「皇家蘇格蘭人號」之旅

聯合報／ 本報訊

今年搭上歐洲最豪華列車之一「皇家蘇格蘭人號」的最後機會，曾是英王愛德華七世的私人專屬列車，全車裝潢以經典蘇格蘭格紋與桃花心木妝點，復古而奢華。每年僅四月到十月間行駛於蘇格蘭高地，每一車次僅廿間房。

有行旅「皇家蘇格蘭人號奢華經典之旅」十二天九夜旅程，六月廿二日至七月三日，想了解最後一席「皇家蘇格蘭人號」，歡迎預約一對一說明會，報名請洽：02-8643-3517、02-8643-3905，或瀏覽有行旅官網（https://bit.ly/3V0zXdr）。

蘇格蘭 高地

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