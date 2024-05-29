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PPV23疫苗 限時公費接種

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

為讓肺炎鏈球菌疫苗更有效運用，衛福部疾管署發言人曾淑慧說，即起「短期」開放五十至六十四歲民眾公費接種廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（ＰＰＶ23），直到約十萬劑庫存用完為止。另，近日將評估「結合型肺炎鏈球菌疫苗」（ＰＣＶ13）是否擴大至十九至六十四歲高風險對象。

疾管署自去年下修廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種對象，從七十一歲下修到六十五歲，統計自從去年十月二日起，僅五萬四千名長者接種，曾淑慧籲符合資格長者儘速接種疫苗。

疾管署統計，五十至六十四歲中沒有接種過廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗約五二七萬人，包含從未接種過肺炎鏈球菌疫苗以及曾接種過結合型肺鏈疫苗者。曾淑慧表示，曾接受過結合型肺鏈疫苗者，而前一劑間隔超過一年（高風險對象間隔至少八周）後，就可公費施打一劑廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。

此外，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（ＩＰＤ）高風險對象，包含，脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。建議應先接種一劑「結合型肺炎鏈球菌疫苗」，間隔至少八周後再接種一劑廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。

曾淑慧建議，ＩＰＤ高風險對象現階段可先自費接種結合型肺鏈疫苗，之後再接種廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。

疫苗 肺炎 風險

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