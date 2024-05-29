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蛋價近2年新低 加速淘汰寡產母雞
國內雞蛋產量持續回穩，但近期雞蛋買氣仍不如預期，蛋商賣壓不見趨緩，目前雞蛋產地價與批發價分別為每斤32.5元及42元，蛋價創下近兩年新低，近期農業部及養雞協會已要求產地加速淘汰寡產老母雞，進一步降低生產成本。
根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台資訊，國內蛋雞約3549萬隻，雞蛋每日產量約12.1萬箱，已可滿足國人每日用蛋需求，然而在氣候轉暖及禽流感疫情趨緩下，雞蛋產量持續上升。
中華民國養雞協會秘書長王建培表示，每年端午節前都是雞蛋消費淡季，消費力道疲軟下，雞農會自發性減產，目前日產量約12萬多箱，目標會減少到11.5至11.8萬箱，約120萬顆左右。
農業部畜牧司副司長李宜謙指出，上周開始蛋農已經開始減產，禽流感疫情也趨於平穩，雞蛋產量和前兩年相比十分充裕，希望業者加速淘汰生產效率不佳的寡產母雞，如此除穩定生產效率，也兼顧雞蛋的品質，現在的蛋價已經接近生產成本，提高效率的話還會有一點利潤。
李宜謙表示，現在玉米每公斤約8元，和前兩年10多元相比降低不少，至於有農民質疑廠商掌控雞蛋通路，回過頭要求產地降價，事實上，產地蛋價是否調降是蛋商和蛋農協商的結果，廠商並沒有能力主導價格。
農業部長陳駿季日前強調蛋價調整絕對尊重市場機制，不會干預，但因強迫換羽產蛋並不符合動物福利，甚至是殘忍的，以汰換寡產母雞的方式取代換羽是未來的方向，這需要政策進一步輔導達成。
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