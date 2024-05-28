台灣工藝研究發展中心70週年 實踐活工藝精神

台灣工藝研究發展中心70週年，將舉辦一整年的「工藝遶境」活動，工藝中心主任陳殿禮表示，透過重新爬梳工藝中心的發展，探究各地工藝的過去、現在與未來，實踐活工藝精神。

今天啟動大會上為創作的工藝70形象「工藝之樹」雕塑模型揭幕，陳殿禮表示，未來一整年將帶著工藝中心典藏之寶回到在地，考掘工藝中心典藏及在地工藝人與工藝物，以及所交織成的工藝故事；從南投工藝中心起跑，陸續移師至台北、彰化、台東、台南、新竹等地。

陳殿禮以「活工藝．工藝活」精神代表70週年的概念與重要意義，期許人人生活有工藝，重新激活工藝，讓工藝價值與精神真正深入人心。

文化部政務次長王時思表示，工藝歷史久遠，從人類需求、實用開始，一直發展到與美學、在地風土人文及在地故事結合，融入新的創作力後，有了不同面貌。

王時思說，工藝不變的核心精神是「活工藝．工藝活」，只有在生活裡看見、使用、運用工藝，工藝才有新的生命。

王時思表示，今年工藝中心要把工藝帶回到它原來生長的土地，重新回到創生出工藝的風土人文故事中，非常有意義，文化部也將持續支持工藝的各項活動，與工藝老師、夥伴合作，讓工藝文化源遠流長，持續傳承。

工藝70系列活動，包含現正於工藝中心展出的「三生有幸．藝活相生」與「竹跡+」特展內容，適逢5月以「大師月」為重點，持續展示楊英風大師「鳳凰來儀（三）」、重要創立人顏水龍經典的「熱帶魚」馬賽克作品以及當代藝術家楊北辰的公共藝術「工藝之樹」等。

即將到來的「六五工藝節」系列活動，則包含「工藝辦桌．文化饗宴」、工藝同學會、國寶工藝大師演繹創作、工藝行旅及工藝市集等活動。