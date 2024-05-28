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台中歌劇院夏日放系列 7/13起推11檔節目

中央社／ 台中28日電

台中國家歌劇院今天宣布「NTT夏日放/FUN時光」系列，將於7月13日到9月8日登場，規劃11檔節目，包括夏日音樂劇、當代馬戲、寶寶劇場等，其中多檔適合親子觀賞。

台中國家歌劇院今天舉辦2024「NTT夏日放/ FUN時光」宣告記者會，由歌劇院藝術總監邱瑗主持，會中並安排翃舞製作、FOCA福爾摩沙馬戲團及台中歌劇院駐館藝術家葉廷皓在會中演出。

邱瑗指出，夏日放系列各檔節目已從15日起全面啟售，為鼓勵市民加入會員，推出2種套票優惠方案「親子FUN套票」及「歡樂FUN套票」，各精選4檔節目，任購4張以上票券即享75折。

其中「親子FUN套票」精選4檔適合陪孩子在劇場歡度夏天的節目，包括風神寶寶兒童劇團以宜蘭當地傳說改編的「噶瑪蘭公主與烏龜將軍」、認識樂器聲音的頑劇場「HEY！YOU─阿羅與他的大提琴」、讓孩子半夜不再怕黑的丹麥倒影劇團「夜燈」、FOCA精彩熱鬧的「馬戲派對」，4檔節目任購4張以上票券即享75折。

還有「歡樂FUN套票」獻給熱愛呼朋引伴到劇場的年輕觀眾，有改編愛爾蘭音樂愛情電影「Once,愛是唯一」、嚎哮排演的台語饒舌音樂劇「別叫我成功：藝術界歸來的兒子」、翃舞製作改編經典文學的新創舞作「彼得潘」、比利時焦點劇團X夏綠瓦蒂劇團對於生態議題及地球反撲的物件劇場「最後一個星期日」，4檔節目任購4張以上票券享75折。

邱瑗說，今年夏天的歌劇院是一座遊樂場，為全家共享時光特別安排，希望讓熟朋友、新觀眾，都能藉由夏日放系列的策展主軸，找到自己想看的節目。

劇場 音樂劇

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