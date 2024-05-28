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把握明好天氣！本周唯一「降雨空檔」又回暖 周四起一路有雨到周末

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周五到周日另一波鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨以上機率。圖／中央社
周五到周日另一波鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨以上機率。圖／中央社

中央氣象署指出，受鋒面影響，今晚北部及東半部轉涼，明天水氣相對少，溫度回升，為未來一周唯一降雨空檔。周四起南方雲系北移，雨勢增加；周五到周日另一波鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨以上機率。

氣象署預報員林定宜表示，今年首颱艾維尼目前仍位於鵝鑾鼻東南東方650公里海面，朝琉球東方海面，往日本東南方海面行進，預計不會對台灣影響。

林定宜指出，隨著鋒面南下、東北季風增強，今晚北部及東半部轉涼，明天為降雨空檔，水氣相對少，中南部山區午後防局部大雨。周四南方雲系北移，雨勢增加，中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後山區有局部大雨發生機率。

他表示，周五另一波鋒面接近，水氣增加，西半部、東北部有局部陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部有局部大雨。周六、周日持續受鋒面影響，西半部及東半部有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨以上等級。下周一、周二鋒面移動到巴士海峽，水氣減少，僅南部、花東地區及恆春半島有短暫陣雨。

林定宜表示，今天晚間略為降溫，明天大台北地區就會回溫為27至29度，中南部約31、32度。明天基隆北海岸、東半部、蘭嶼綠島沿海要留意長浪；今天到明天下午桃園至雲林、恆春半島及各離島有8到9級強陣風，提醒民眾留意。

氣象署 鋒面 雷雨

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