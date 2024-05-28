衛武營下半年近50檔節目 6/12首波啟售

衛武營國家藝術文化中心今天宣布，下半年近50檔節目，熱門節目包括衛武營小時光、2024衛武營爵士週以及音樂劇「勸世三姊妹」等，以及國際團隊演出，6月12日首波開賣。

衛武營今天舉辦下半年節目宣告會，衛武營表示，下半年持續以國際天團與在地強檔節目，打造每個月的節慶氛圍亮點。9月初將有衛武營與斯洛維尼亞國家劇院、阿根廷哥倫布劇院跨國共製的旗艦歌劇「瑪儂．雷斯考」；10月國際級音樂大師提耶里．艾斯卡許（Thierry ESCAICH）及12月巴伐利亞廣播交響樂團等巨星天團親臨。

衛武營藝術總監簡文彬表示，11月也將舉辦每2年1屆的「臺灣舞蹈平台」，還有許多精彩傳統戲曲及台灣國寶級作家改編的作品，要在2024下半年與觀眾見面。

簡文彬也預告，10月10日衛武營Open House 將打開音樂廳、表演廳、歌劇院及戲劇院大門，規劃「管風琴動物狂歡派對」、「聲聲不息精華版–范德騰vs.許哲誠雙鋼琴說唱音樂會」、曉劇場「魚」選粹及「1875拉威爾與波麗露」排練直擊4檔節目，採免費索票入場。

衛武營表示，會員第1波啟售將於6月12日中午12時開跑，除「衛武營小時光」系列節目外，會員可享75折早鳥購票優惠，一般大眾可於6月19日至26日加入搶票行列，購票享全民早鳥8折優惠。

衛武營新聞稿指出，「衛武營小時光」系列節目，7月24日由喜劇貴公子黃豪平加上全台灣最（沒）有默契的漫才組合「現點現做」，推出脫口秀和漫才演出打頭陣。另外還有11月13日唱歌集「爬上頂樓看月亮」中文音樂劇搶先試聽會，以及音樂說故事劇場「天河旅記—悲歡離愁」。

「衛武營小時光」系列還有3檔音樂類節目，包括8月28日由加拿大歌手杜安．佛瑞斯特（DuaneFORREST）帶來「聽見雷鬼傳奇—巴布．馬利」；9月25日好樂團「在遊蕩的路上剛好武營」，還有剛獲得金曲最佳新人洪佩瑜10月16日將用不插電專場方式與聽眾近距離互動。

衛武營表示，相隔6年，巴伐利亞廣播交響樂團再度登上衛武營音樂廳，由當今最傑出的指揮大師之一賽門．拉圖爵士（Sir Simon RATTLE）率團，演繹馬勒第七號交響曲。另外還有古樂大師皮耶．韓岱（Pierre HANTAÏ）、法國維克圖瓦榮譽勳章獎得主鋼琴家尚．伊夫．提鮑德（Jean-Yves THIBAUDET）等從7月開始接連登台。

衛武營也在11月推出「不要告別」李泰祥十週年紀念音樂會，向古典、現代與流行音樂的「跨界」泰斗李泰祥致敬，另外「夢土上的李泰祥」告別10週年紀念特展，回顧大師生命軌跡。