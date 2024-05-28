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我國連續7年獲東京備忘錄白名單 增加國輪通行效率
交通部航港局今表示，東京備忘錄（TOKYO MOU）5月公告最新海運管理績效年報，共計62個國家列入評比，我國連續第7年獲得東京備忘錄「白名單」國家，排名由去年第22名進步至第14名；美國海岸巡防隊也同步頒布最新年報，我國列為零留置優良船旗國。
我國國輪共有140艘，總噸位近600萬噸。航港局說明，東京備忘錄為世界上9個港口國管制合作策略聯盟組織之一，針對到訪東京備忘錄國際港口的外籍船進行港口國管制檢查，消弭次標準船潛在海事安全及海洋污染風險。另外，美國海岸巡防隊（USCG）獨立於其他港口國管制組織，外籍船舶均由美國海岸巡防隊依船舶風險評估結果實施抽查。
航港局表示，若為東京備忘錄「黑名單」，國輪前往23個會員國平均2至4個月須抽查一次；「灰名單」則6至9個月抽查一次；「白名單」則1年抽查一次即可，可增加通行效率。
航港局強調，後疫情時代全球經濟持續復甦，9成以上的國際貿易商品都是靠海上運輸，海運對我國的經濟發展至關重要，將持續關注國籍船舶於全球海域航行安全及環保等議題，辦理國際海事組織頒布的國際公約內國法化作業。
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