快訊

國會改革法案三讀 監察院跳腳怒批：違反權力分立

登山客失足…聖母峰攻頂今年累計5死3失蹤 「稜線爆多人」超危險畫面流出

國會改革案三讀 韓國瑜1動作遭綠委批程序有問題「三讀無效」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我國連續7年獲東京備忘錄白名單 增加國輪通行效率

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
我國列為東京備忘錄白名單船旗國第14名。圖／航港局提供
我國列為東京備忘錄白名單船旗國第14名。圖／航港局提供

交通部航港局今表示，東京備忘錄（TOKYO MOU）5月公告最新海運管理績效年報，共計62個國家列入評比，我國連續第7年獲得東京備忘錄「白名單」國家，排名由去年第22名進步至第14名；美國海岸巡防隊也同步頒布最新年報，我國列為零留置優良船旗國。

我國國輪共有140艘，總噸位近600萬噸。航港局說明，東京備忘錄為世界上9個港口國管制合作策略聯盟組織之一，針對到訪東京備忘錄國際港口的外籍船進行港口國管制檢查，消弭次標準船潛在海事安全及海洋污染風險。另外，美國海岸巡防隊（USCG）獨立於其他港口國管制組織，外籍船舶均由美國海岸巡防隊依船舶風險評估結果實施抽查。

航港局表示，若為東京備忘錄「黑名單」，國輪前往23個會員國平均2至4個月須抽查一次；「灰名單」則6至9個月抽查一次；「白名單」則1年抽查一次即可，可增加通行效率。

航港局強調，後疫情時代全球經濟持續復甦，9成以上的國際貿易商品都是靠海上運輸，海運對我國的經濟發展至關重要，將持續關注國籍船舶於全球海域航行安全及環保等議題，辦理國際海事組織頒布的國際公約內國法化作業。

交通部 東京 航港局

延伸閱讀

端午海運交通運能較去年增1.38倍 小三通還有逾5成空位

日圓軟趴趴…日商招聘海外人才變難 日本年輕人樂於出國找頭路

長榮海運股東會／總座吳光輝：全球海運市場運力短缺問題比4月更嚴重

去日本遭歧視！他曝真實經歷「店員拒服務、接客」用1招化解

相關新聞

把握明好天氣！本周唯一「降雨空檔」又回暖 周四起一路有雨到周末

中央氣象署指出，受鋒面影響，今晚北部及東半部轉涼，明天水氣相對少，溫度回升，為未來一周唯一降雨空檔。周四起南方雲系北移，...

肺炎鏈球菌疫苗首擴大接種 今天起50歲以上限時免費打

為讓肺炎鏈球菌疫苗使用更有效，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，肺炎鏈球菌疫苗首次擴大使用，從今天起，短期開放50至64歲民...

疲勞、頭昏以為是高血壓…40歲男床上一動作釀1眼青光、1眼白內障

現代人3C產品不離身，隨時滑手機更是家常便飯，一名40多歲男子某天發現特別疲勞，也感覺頭昏昏的，後來就醫檢查才發現一邊眼睛已得了白內障…

我國連續7年獲東京備忘錄白名單 增加國輪通行效率

交通部航港局今表示，東京備忘錄（TOKYO MOU）5月公告最新海運管理績效年報，共計62個國家列入評比，我國連續第7年...

便利超商環境素養調查曝光 6成民眾仍會索取一次性餐具

環團RE-THINK重新思考環境教育協會今年首次與全家便利超商合作進行「環境素養調查」，發現成9成7民眾願意響應回收與減...

買日本M4版iPad Pro有快門聲嗎？原來和iPhone不同 加碼曝蘋果85折祕訣

因匯率關係，不少人會到日本購買3C家電賺取差價，像是蘋果（Apple）iPhone、iPad等商品仍可以買到甜甜價，但在日本購買還要注意拍照快門聲的問題。一名網友未等到台灣開賣M4版iPad Pro（2024 iPad Pro），將到日本購買該款，但好奇它是否像iPhone一樣是否有快門聲，引起果粉回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。