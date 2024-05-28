便利超商環境素養調查曝光 6成民眾仍會索取一次性餐具

環團RE-THINK重新思考環境教育協會今年首次與全家便利超商合作進行「環境素養調查」，發現成9成7民眾願意響應回收與減塑措施，但逾6成會索取一次性餐具。RE-THINK與全家共同推動「全民回收新運動-全家一起學回收」3年零錢捐計畫及推出回收大百科便利超商版，盼透過全齡環境教育，促進垃圾減量。

RE-THINK與全家便利商店、台灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠今共同發布「環保素養調查-便利商店篇」。RE-THINK表示，協會自2019年起進行「環境素養調查」，今年首次與便利商店合作，聚焦民眾在超商消費過程能進行的環保行為。

根據調查結果發現，有4成民眾誤以為便利超商常見垃圾如電子發票、包子紙、口香糖夾鏈袋可回收；56歲以上民眾環保知識正確率最低；6成3民眾習慣在便利超商索取一次性用品；超過7成民眾會在住家垃圾桶處理商店購買的商品垃圾；有9成7民眾願意響應便利商店回收與減塑措施。

葉欣誠表示，調查結果發現，民眾對於環保回收知識充足，且有97％願意響應回收及減塑措施，但仍有逾6成民眾會在便利超商索取一次性餐具，顯示行為與知識上有落差，盼套過引導減少塑膠使用量；環保最大的2大挑戰就是「便宜、方便」，便利超商作為服務業，民眾索取仍會盡力滿足需求，盼透過好的設計如圖像指引、誘導作法等，促進民眾從事綠色行為。

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺說，全家可借用循環杯店家從去年的500家分店，擴增至今年的1000家，顯示愈來愈多人關注減廢減塑議題；全家各分店每年有高達300萬人次消費者，去年減塑重量達到400公噸，未來盼透過影響力推動綠色消費行為，包含容器上標示是否回收、店內設置資源回收垃圾桶，達到回收最後一哩路的指引。

RE-THINK執行長暨共同創辦人黃之揚說，這次以People、Place、Planet的「3P策略」，也就是「與民眾溝通」、「設計典範場域」、環保行動「電子發票愛心捐活動」；將便利商店重新定義為「創新環境教育場域」，合作推出「回收大百科」便利超商版，針對大眾的行為現況、認知誤區溝通，盼提升回收意願、回收正確率。

黃之揚表示，RE-THINK也與全家便利商店共同發起「全民回收新運動」3年零錢捐計畫，運用零錢捐資源推動多元管道環境教育，也包含設計開源校園教材包，讓環境教育透過3年計畫長期深入全台各地校園與便利商店。