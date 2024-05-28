端午海運交通運能較去年增1.38倍 小三通還有逾5成空位

因應端午連續假期，航港局將於6月7日至6月11日啟動端午節海運交通疏運計畫，去年端午連假總計提供28萬人次運能，今年提供台灣本島與離島間9條航線，總計開航1129航次，預估可提供25萬3710人次運能，較去年增加1.38倍；至金馬小三通4條航線，預計開航130個航次，可提供3萬3140人次運能，目前訂位僅3、4成。

航港局指出，各航線熱門時間點不同，如蘭嶼綠島旅客偏好周六去、周一回；馬祖旅客則是周五晚間去、周一上午回。另外，小三通航線目前訂位僅3、4成，還有不少空位可供民眾選擇。

航港局指出，為保障連假疏運期間旅運安全，已於5月22日起連續3日赴馬祖福澳港、金門水頭碼頭、屏東東港、塩埔漁港及台東富岡漁港等場站辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運聯合督檢作業」，若有查核疏失將前往複查，並於連假前3天確保完成。

航港局表示，此次查核內容包括載客船舶「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「主機運行及排煙狀況是否正常」，以及海運客運場站「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務、班次時刻表及票價表中英文標示」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」等項目。

航港局指出，疏運期間如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響客船航行，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，也將於官網即時公告航班開停航資訊，提醒民眾留意。