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綠光劇團台灣文學劇場「押解」6/14起台中演出

中央社／ 台中28日電

綠光劇團台灣文學劇場「押解─菜鳥警察vs老扒手」，將於6月14日到16日在台中國家歌劇院演出，編劇吳念真與演員唐從聖、黃迪揚歡迎觀眾在嬉鬧間感受濃濃「台灣味」。

綠光劇團推出的台灣文學劇場「押解─菜鳥警察vs老扒手」，剛結束台北首演，接著將於6月14日到16日在台中國家歌劇院演出4場，吳念真、唐從聖與黃迪揚今天出席台中場記者會，分享演出過程。

「押解」由唐從聖及金鐘獎男配角黃迪揚分飾扒手與菜鳥警察，擔任編劇的吳念真，這次挑戰60年代火車上的經典職務角色，和演員互飆演技，全新打造的「老台鐵場景」更令觀眾耳目一新。

吳念真指出，舞台場景的車廂綠皮椅是從台鐵屏東潮州機場搬運的老件，劇場特別實地錄製車窗外的投影移動畫面，還有劇中的月台廣播也委請台鐵播音員朱薇錄製，藉以打造出平快列車的車廂體驗。

「押解」描述從高雄到台北的平快之旅，吳念真說，劇中兩光的扒手集團小弟沿途想方設法聯手拯救扒手三翅，小弟代號更融合台灣地方特色小吃，如燒餅、油條、雞肉飯、肉圓、爌肉飯、豆花等，貫穿整個故事線，觀眾不僅能透過小吃代號巧思知道故事段落的地點，也可以在嬉鬧之間感受濃濃「台灣味」。

唐從聖表示，9年前首次擔綱演出扒手角色，9年後再次演出，他重新塑造，讓角色更細緻，他的台語腔調扒手對上外省籍菜鳥警察，這個角色很多面向，壞人也有正義的一面，他演得很過癮。

黃迪揚指出，9年前加入綠光劇團演出菜鳥警察，9年後再度演出，他原本擔心會不會抓不到菜鳥的感覺，但在台北演出的9場，從觀眾的歡呼聲，可以感受到觀眾的熱情，這齣戲從15歲到75歲的觀眾都能看懂，現場還有很多觀眾都感動落淚。

觀眾 警察

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