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心智障礙者悲歌 賠錢幫政府洗衣…一件賺3元再扣成本

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
心路基金會成立之後，教導心智障礙者從事洗衣服、洗車等工作。圖／取自心路基金會
心路基金會成立之後，教導心智障礙者從事洗衣服、洗車等工作。圖／取自心路基金會

這真是太悲慘了，心智障礙者竟然要賠錢幫政府洗衣服！

台灣有一群心智障礙的朋友，找工作比一般人困難，所以當初多位家長聯合成立心路基金會，希望「提供全方位的服務、促進有機會的環境，成就智能及發展障礙者最大可能」。

心路基金會成立之後，藉由教導心智障礙者從事洗衣服、洗車等工作，讓這一群心智障礙的孩子也能盡量過著正常人的生活。

為了保護心智障礙者的健康，心路基金會在選擇洗滌劑的時候，會盡量挑選品質較好、對人體也無害的洗滌劑，所以有一定的成本。根據心路基金會的官網公定價，洗滌一件上衣要45元 ，如果是外套則要90元。

不過最近居然出現超誇張的賠錢洗衣事件！而且委託的單位還是政府部門！

原來政府的委外服務都要經過公開招標，往往是價格競爭。心路基金會最近爭取到的政府洗衣服委外服務，每件衣服的洗滌收入居然只有大約3元！這麼低的收入，如果把洗滌劑、房租、人事成本都算進去，根本就是賠錢在幫公家部門洗衣。

儘管價格非常不合理，但是心路基金會為了讓身心障礙者能有工作，還是只能接受這種削價競爭的結果。

從形式上來看，政府招標、以價格競爭，是幫民眾節省公帑，似乎沒有錯，但實際的結果卻是身心障礙者宛如血汗勞工在幫政府服務，令人難過。

聚傳媒

心路基金會

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