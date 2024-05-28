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11個月大男嬰染新冠 呼吸喘入住加護病房救治中
新冠疫情雖趨緩，但重症風險仍持續。疾管署防疫醫師劉裕誠指出，最年輕重症個案為11個月男嬰有先天疾病，並未接種新冠疫苗，5月中旬因為發燒、呼吸喘住院，由於併發肺炎，目前仍在加護病房治療。
衛福部疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內上周（5月21日至27日）新增241例新冠本土確定病例，與前一周（5月14日至20日）相當；另上周新增23例死亡病例，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，疫情仍具傳播風險。
疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種273.5萬人次，全國接種率11.28%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.49%、1.32%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約293.8萬劑、Novavax XBB疫苗約5.8萬劑。
疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為75%及64%，另JN.1衍生變異株KP.2之本土與境外占比分別為6%及11%，持續監測變異株流行趨勢。
疾管署提醒，由於疫情傳播風險仍存在，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾盡速接種。
此外，65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，呼籲已接種一劑且間隔12周、即84天的65歲以上長者等高風險對象，趕快再接種第2劑增強保護力，降低重症或死亡發生機會，接種院所資訊可至疾管署官網「新冠／肺鏈疫苗專區」（https://gov.tw/eU4）查詢。
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