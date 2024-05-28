25歲竹警中彈噩耗 精神醫籲「半杯水」自我測驗：1狀況易陷負面思考

新竹縣竹東警分局新城派出所25歲林姓代理所長今晨驚傳倒臥派出所內，被發現時頭部中彈已無生命跡象。據了解，事發前林男曾與女友吵架，且有工作壓力大的情形。精神科醫師表示，現代年輕人憂鬱情形愈來愈嚴重，建議透過「半杯水」自我評估，並培養說、唱、寫作等方式紓壓，保持心理韌性。

事發前，林姓所長與人在高雄的女友在電話中吵架，女友驚覺有異報案的，結果警方過去看的時候他已經發生憾事了；另外，警局代班巡佐今年升4個，但卻沒人去補所長缺，是否因為工作繁重壓垮生活，也有待探究，目前警方正透過手機相關通聯記錄及通訊軟體對話內容，調查釐清死亡原因。

精神科開業醫師楊聰財表示，在情緒激動、控制力較差的情況下，人可能一時的憤怒、絕望或痛苦而做出輕生的行為。這種情況下，吵架可能是一個觸發點，使他們在短時間內做出極端的決定。以年輕人居多，也常合併喝酒後失去控制的衝動行為。

不過也可能是「最後一根稻草」。楊聰財說，人可能長期處於壓力、痛苦、憂鬱等負面情緒中，吵架只是眾多壓力中的一個，最終成為導致他們輕生的最後一根稻草。這種情況下，吵架只是觸發了他們早已存在的深層問題。

楊聰財指出，年輕人憂鬱的情形愈來愈嚴重，根據世界衛生組織（WHO）調查，特別是已開發國家的年輕人，憂鬱情形愈來愈普遍。一方面科技進步讓資訊爆炸式襲來，青少年很容易在網路上進行攀比，若沒有足夠的「自我認識」恐怕就會沒有自信，自覺低人一等。

楊聰財建議透過「半杯水」來看自己是怎麼樣的人。若你有半杯水，你覺得自己「不錯，我有半杯水」代表思考較為正面，面對壓力、挫折都還能夠正向看待；但若是心想「怎麼辦，我只剩半杯水」代表有「愛比較」得心理，容易負面思考，甚至有人會想「別人是不是有8分滿的水？」則容易陷入負面思考的惡性循環中。

「每個人生活上一定都有壓力。」楊聰財說，一個人對自己若是有自信，面對壓力時可以愈挫愈勇，因此培養心理韌性是現代人的功課，尤其AI時代來臨，更多的變化與資訊，建議培養說、唱、寫作等方式，將日常的情緒抒發出來。

楊聰財表示，面臨人生低潮期，就像是心靈的種感冒，勇於求助，尋求外界幫助，大多數都可以化解，若是悶在心中，容易惡性循環，心理影響身理。自殺防治人人有責，男性常認為這是唯一解決痛苦的方式，但自殺不會解決問題，請記得仍有張老師專線、1925等資源可以運用。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980