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擊樂劇場「木蘭」前進宜蘭 揭幕展現團員超技橋段

中央社／ 台北28日電

文化部「庄頭劇場」將前進宜蘭，邀請朱宗慶打擊樂團首度在戶外演出擊樂劇場「木蘭」，全本重現沒刪減還新排重要橋段「對蹄夜談」，揭幕展現團員超技（高難度演奏）橋段。

這是擊樂劇場「木蘭」第60場演出，6月1日將在宜蘭中興文創園區登場。朱宗慶打擊樂團執行長陳絲綸今天接受中央社專訪時表示，為了給現場觀眾獨一無二的新鮮感，朱團重新整排重要橋段「對蹄夜談」，陳絲綸透露，這段木蘭與馬伕之間的對話，發生在馬廄之中，訴說木蘭思家矛盾心情。

過去在劇場內以布幕遮蔽，觀眾只能「聽」整齊劃一的馬蹄聲，這次朱團將首次打開布幕，讓觀眾聽見也「看」到團員們是如何以精準的擊樂肢體和腳踏聲來模擬六匹馬的蹄聲，展現超技的節奏與豐富的趣味性。

2010年朱宗慶打擊樂團以木蘭傳說故事為題，首度推出擊樂劇場「木蘭」；2013年改版推出新版「木蘭」，奠定跨界合作創新里程碑，讓觀眾感受打擊樂深度融合京劇十三響、十八棍以及身段唱腔之美的多層次音樂視聽體驗。

根據文化部的新聞資料，文化平權巡演活動去年創下累積近12萬人次參與的亮眼成績，今年繼續將國家劇院等級的表演帶至庄頭，同時邀請地方傑出演藝團隊接力演出。當日活動從下午2點開始，由6傑出表演團隊輪番上陣，紫園戲劇坊演出「龍肚傳奇」；工作室劇團推出「轉角遇見偶」。

A_Root同根生以台灣傳統信仰為基底的「邊緣轉生術」，用樂曲重新詮釋妖怪傳說。龜之劇場推出融合傳統和當代的「神遊」庄頭限定版，圓劇團結合生活中的桌椅、道具與馬戲互動的「路上曼波」；瑪嘎巴嗨文化藝術團則由老中青團員以歌聲、樂音及舞蹈演繹「Malaheci 蛻變瑪嘎巴嗨」，呈現阿美族歌舞文化。

劇場 宜蘭 朱宗慶 觀眾

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