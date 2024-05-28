連三周未有登革熱本土病例 南高屏降雨多病媒蚊指數高

近期降雨不斷，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，我國已經連續三周沒有本土確定病例，但是南高屏病媒蚊指數仍偏高。今年累計164例本土個案，為去年登革熱疫情的延續，再加上近期降雨多，呼籲民眾應該要落實滋生源清除。

國內上周無新增登革熱本土病例，今年截至5月27累計164例本土病例，分布高雄市135例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。另上周新增6例境外移入病例，境外移入風險持續，籲請民眾前往當地時落實防蚊措施，返國後如出現登革熱疑似症狀請盡速就醫。

疾管署表示，鄰近之東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中印尼及馬來西亞疫情上升，新加坡及斯里蘭卡疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近822萬例，以南美洲巴西近688萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭及秘魯等國疫情亦屬嚴峻，呼籲民眾前往當地時應留意防蚊措施，外出時可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署說明，由於登革熱潛伏期為3至14天，國人在國外遭感染後往往是回國才發病；回到社區後才發病的民眾受到斑蚊的叮咬，此斑蚊經8至12天後將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生的風險。

因此，民眾回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時請落實防蚊措施並儘速就醫，就醫時請主動告知醫師近期旅遊史，以利正確診斷及治療；醫療院所如遇疑似登革熱患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位即早採取防治措施，同時請留意就診病患是否出現重症警示徵象，適時給予適當醫療處置。