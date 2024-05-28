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應援爸媽、育兒不掉棒！ 臺中4處定點臨托　開放線上預約

撰文／ 簡銘佑

「父母臨時有事，小孩沒人照顧怎麼辦？」這是許多雙薪家庭共同焦急卻又無助的心聲！陳小姐說上個月先生臨時住院開刀，既想在手術房外等候先生治療、但家中年幼的孩子卻臨時找不到人托育，陷入兩難 ; 黃小姐想參加外縣市進修課程，但先生卻因為公司主管會議無法請假照顧孩子，只好遺憾放棄。在夫妻雙方都有想做的事情時，孩子卻成了最大的「牽絆」。

有句諺語說：「養小孩需要一個村子的力量。」現代小家庭父母大多雙薪工作、家中不一定有後援人力支持喘息，當有了孩子以後，父母雙方必須在個人事業成長、自我進修、親子養育的夾縫中取得平衡。

臺中市推出兒童定點臨時托育服務，即日起可至線上預約。 圖／臺中市政府社會局提供
臺中市推出兒童定點臨時托育服務，即日起可至線上預約。 圖／臺中市政府社會局提供

為了讓爸媽們有個好好喘息的機會，今年四月開始，臺中市臨時托育服務「升級」，增加4處定點臨時托育服務，做爸媽最強的神隊友、讓育兒不掉棒！友善育兒臨時托育據點分別為：「南屯親子館」、「天闊民眾活動中心」、「臺中市兒童福利服務中心」和「臺中市兒童青少年福利服務中心」，即日起開放至臺中市育兒資源網線上預約。

定點臨托目前共有4處服務據點。 圖／臺中市政府社會局提供
定點臨托目前共有4處服務據點。 圖／臺中市政府社會局提供

定點臨托目前共有4處服務據點。 圖／臺中市政府社會局提供
定點臨托目前共有4處服務據點。 圖／臺中市政府社會局提供

社會局表示，定點臨托場地結合社福館舍或親子館，通過40項托育服務環境安全檢核，讓爸媽能安心送托、放心喘息，透過高品質的把關，照護孩子的身心健康，也讓每個家庭都能享受從容育兒、保有生活餘裕，共築生活幸福感，歡迎有需求的照顧者多加善用。

定點臨托場地結合社福館舍或親子館，通過40項托育服務環境安全檢核，爸媽好安心。 圖／臺中市政府社會局提供
定點臨托場地結合社福館舍或親子館，通過40項托育服務環境安全檢核，爸媽好安心。 圖／臺中市政府社會局提供

定點臨托場地結合社福館舍或親子館，通過40項托育服務環境安全檢核，爸媽好安心。 圖／臺中市政府社會局提供
定點臨托場地結合社福館舍或親子館，通過40項托育服務環境安全檢核，爸媽好安心。 圖／臺中市政府社會局提供

家中有6個月到未滿6歲的嬰幼兒，最晚可在預計送托日前3個工作天下午4點前預約；1個時段為2小時400元，超過者按每小時200元收費。臨托費用現場支付，逾時10分鐘以半小時計算，逾時30分鐘以1小時計算。

居家托育服務中心受理預約後協助媒合托育人員，會再以簡訊、e-mail或電話回覆家長。每個時段最多收托4名兒童，1名托育人員最多照顧2名兒童；如果幼兒發燒或有其他傳染性疾病不予收托。

據點服務時間等詳細資訊可至臺中市育兒資源網了解。

(臺中市政府社會局 廣告)

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