台中社區照顧關懷據點 500處里程碑達標 5萬長輩參與 成長率近40%

一早起床準備好，就準備前往據點參加活動，跟其他阿公阿嬤還有志工交流互動，保持活力，中午一起用餐，還有監測健康等服務，就像還沒退休時一樣，台中的長輩們白天精彩不寂寞。

不少長輩分享，「來據點有學習、有同伴、有歡笑、有分享，不知不覺時間過很快，忘記自己幾歲」，要想快樂到老，跟著長輩到台中社區照顧關懷據點就對了。

台中113年5月已經有500處的關懷據點囉!不僅提供簡易健康監測、知識學習和多元運動課程，還能交朋友，讓長輩不寂寞，85歲施爺爺就常說，過去他務農沒有時間，退休後就時常來到據點跟大家一起上課，每天都很開心。

圖／臺中市政府社會局提供

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台中市結合15項守護台中幸福政見「普設關懷據點，在地樂活享老」，持續增設社區照顧關懷據點，讓長者就近取得服務資源，據點從107年盧秀燕市長上任的356處，成長至113年5月的500處，成長率約為40%，近5萬長輩參與，年底預計達到510處據點目標。

台中全國首創補助社區照顧關懷據點租金、水電費，開辦第1個由公寓大廈管理委員會成立的關懷據點，首創辦理據點運動會等多項紀錄，因為用心經營，持續投入，曾二度榮獲全國社區金點獎--卓越縣市年度特別獎的肯定。

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社會局表示，據點擁有三大特色，分別為運動力、參與力以及科技力。112年以社區照顧關懷據點為主體的「臺中據點全明星運動會」，就是透過長青運動會結合成果展的形式，展現出據點長者的活力與熱情，運動會結合地壺球、射箭拔河與地板滾球，並辦理健走接力賽，健康活力提供長輩展現活力的舞台。

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此外，也結合企業、據點周遭學校、長輩家中子孫、社福團體青年共同參與，設計手作、藝文、體能等不同類型課程，並導入125個據點，每個據點導入6至8堂課程，課程內容包含木工創作、舊衣新生、老歌新唱、一甲子的表演課等，同時安排志工主動走進長者家中，關懷訪視再升級。

圖／臺中市政府社會局提供

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當然，結合科技的活動不能少，透過志工教導獨居長輩操作智慧型手機及參與各種益智、休閒遊戲，也鏈結日常生活常用工具，讓長者生活更方便，如美拍修圖課程、製作Line貼圖、Line通話教學、大眾運輸功能APP等。

圖／臺中市政府社會局提供

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面對平均餘命延長，不斷增加的老年人口，據點提供普及和就近的初級預防照顧，內容涵蓋健康促進、關懷訪視、電話問安、餐飲服務等，每個據點都蘊含著在地特色的多元服務，蘊含每一位長輩與志工的感情交流，來據點讓生活更加溫暖不孤單！

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