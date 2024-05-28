快訊

嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

遭爆劈腿導致對方懷孕！林庭謙坦承處理不當 否認逼迫墮胎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋價走低買氣仍疲軟 產地加速減產寡產母雞

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為維持供需平衡，蛋農自主性減產、提前進行老母雞汰換。聯合報系資料照
為維持供需平衡，蛋農自主性減產、提前進行老母雞汰換。聯合報系資料照

國內雞蛋產量持續回穩，但近期雞蛋買氣仍不如預期，目前雞蛋產地價與批發價分別為每斤32.5元及42元，蛋價續創近2年新低。近期農業部及養雞協會已要求產地加速淘汰寡產老母雞，以進一步降低生產成本。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台資訊指出，目前國內投入生產蛋雞約3549萬隻，雞蛋每日生產量約12.1萬箱，以每箱約200顆計算，已可滿足國人每日的用蛋需求，也因為氣候轉暖使得產量仍持續上升。

中華民國養雞協會秘書長王建培表示，從往年經驗來看，端午節前這段時間都會進入雞蛋消費淡季，因此在消費力道疲軟下雞農也會自發性減產，目前國內每日生產量約12萬多箱，目標會減少到11.5至11.8萬箱，即便後續雞蛋需求量增加，在去年進口的蛋種雞數量充足下，需要的量也能很快補上。

王建培指出，目前中雞和小雞價格部分，小雞價格確實比往年還要高，中雞價格涉及代養費用，以及隨著飼料價格而調整。

農業部畜牧司副司長李宜謙指出，上周開始農民就已開始減產，禽流感疫情也趨於平穩，使得雞蛋產量和去年、前年相比都相當充裕，因此希望業者將生產效率不佳的寡產母雞加速淘汰。

李宜謙表示，現在玉米每公斤約8元，和去年和前年10多元相比已經下降不少，飼料成本相對是低的，淘汰寡產母雞的目的一來穩定生產效率，二來也兼顧蛋的品質，現在的蛋價已接近生產成本，提高效率的話還會有一點利潤，相對成本也可以將得更低。至於有農民質疑廠商掌控雞蛋通路來回過頭要求產地降價，李宜謙強調，產地是否降價是蛋商和蛋農協商的結果，廠商並沒有能力主導價格。

農業部長陳駿季日前強調，農業部針對蛋價的調整絕對尊重市場機制，不會進行任何干預，但因為強迫換羽產蛋並不符合動物福利，甚至殘忍，以汰換寡產母雞的方式取代換羽是未來的方向，這需要政策的進一步輔導來達成。

農業部 雞蛋

延伸閱讀

專訪／發電容易務農難？ 陳駿季：嚴查養殖事實 不讓業者僥倖

專訪／陳駿季：台灣農業不是補助型產業「不然發錢就好了」

專訪／產銷失衡怎解？ 陳駿季曝農業部正在研議2作為

專訪／談兩岸農貿僵局 農業部長陳駿季：絕對不放棄中國大陸市場

相關新聞

重金屬鉻超標15倍！台中業者偷排廢水 1.8億所得全沒收

台中市太平區2家金屬表面處理事業，長期繞流偷排含重金屬鉻的有害健康物質廢水，環檢警為掌握業者違法排放廢水情況，摸黑穿梭公...

中捷「長髮哥」臉留2長疤 醫提醒「2關鍵」避免蜈蚣疤

台中捷運21日發生隨機砍人案件，當下有多名乘客協助制服兇嫌，其中27歲的許姓乘客「長髮哥」，在過程中被砍到臉部，留下2道...

不只傷肺！抽菸恐致胰臟癌 醫揭病例：家人習慣可能讓你種下病根

「無論是過去或現在常吸二手菸的人，特別是女性，要留意胰臟的健康！」胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書發文指出，胰臟癌發生率已逐年提高，在女性裡更成為第五大癌症死因，致癌原因包括高糖、高油飲食、抽菸、喝酒、遺傳、糖尿病、肥胖和慢性胰臟炎。提醒民眾要多注意飲食管控、多多運動。

蛋價走低買氣仍疲軟 產地加速減產寡產母雞

國內雞蛋產量持續回穩，但近期雞蛋買氣仍不如預期，目前雞蛋產地價與批發價分別為每斤32.5元及42元，蛋價續創近2年新低。...

肺炎鏈球菌疫苗首擴大接種 今天起50歲以上限時免費打

為讓肺炎鏈球菌疫苗使用更有效，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，肺炎鏈球菌疫苗首次擴大使用，從今天起，短期開放50至64歲民...

疲勞、頭昏以為是高血壓…40歲男床上一動作釀1眼青光、1眼白內障

現代人3C產品不離身，隨時滑手機更是家常便飯，一名40多歲男子某天發現特別疲勞，也感覺頭昏昏的，後來就醫檢查才發現一邊眼睛已得了白內障…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。