蛋價走低買氣仍疲軟 產地加速減產寡產母雞

國內雞蛋產量持續回穩，但近期雞蛋買氣仍不如預期，目前雞蛋產地價與批發價分別為每斤32.5元及42元，蛋價續創近2年新低。近期農業部及養雞協會已要求產地加速淘汰寡產老母雞，以進一步降低生產成本。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台資訊指出，目前國內投入生產蛋雞約3549萬隻，雞蛋每日生產量約12.1萬箱，以每箱約200顆計算，已可滿足國人每日的用蛋需求，也因為氣候轉暖使得產量仍持續上升。

中華民國養雞協會秘書長王建培表示，從往年經驗來看，端午節前這段時間都會進入雞蛋消費淡季，因此在消費力道疲軟下雞農也會自發性減產，目前國內每日生產量約12萬多箱，目標會減少到11.5至11.8萬箱，即便後續雞蛋需求量增加，在去年進口的蛋種雞數量充足下，需要的量也能很快補上。

王建培指出，目前中雞和小雞價格部分，小雞價格確實比往年還要高，中雞價格涉及代養費用，以及隨著飼料價格而調整。

農業部畜牧司副司長李宜謙指出，上周開始農民就已開始減產，禽流感疫情也趨於平穩，使得雞蛋產量和去年、前年相比都相當充裕，因此希望業者將生產效率不佳的寡產母雞加速淘汰。

李宜謙表示，現在玉米每公斤約8元，和去年和前年10多元相比已經下降不少，飼料成本相對是低的，淘汰寡產母雞的目的一來穩定生產效率，二來也兼顧蛋的品質，現在的蛋價已接近生產成本，提高效率的話還會有一點利潤，相對成本也可以將得更低。至於有農民質疑廠商掌控雞蛋通路來回過頭要求產地降價，李宜謙強調，產地是否降價是蛋商和蛋農協商的結果，廠商並沒有能力主導價格。

農業部長陳駿季日前強調，農業部針對蛋價的調整絕對尊重市場機制，不會進行任何干預，但因為強迫換羽產蛋並不符合動物福利，甚至殘忍，以汰換寡產母雞的方式取代換羽是未來的方向，這需要政策的進一步輔導來達成。